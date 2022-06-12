Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придётся нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов, — написал
Украинские власти допускают возможность обмена политика Виктора Медведчука на двух британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, приговоренных к смертной казни на территории ДНР, пишет газета Sunday Express.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — заявил представитель Минобороны.
Западные правительства должны снабдить Киев ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей страны, заявил экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".