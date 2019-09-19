Армия и оружие
Газета.RuNI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата". Отмечается, что Т-95 в отличие от "Арматы" обладает специализированным радиолокационным прицелом.
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Армия и оружие
В России разработали ракету «недостижимой дальности действия»
Gazeta.SPb вчера в 03:21
Политика
Американцы озаботились нападениями на соратницу Порошенко
Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с членами парламента.
Lenta.ru 02:59
Общество
Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН
Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта.
РБК 03:20
Хоккей
Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб
Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.
Вести.Ru 02:17
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Здоровье
77 жителей Волгоградской области отравились грибами
С 1 апреля по 19 сентября этого года в Волгоградской области грибами отравились 77 человек, 9 из которых дети младше 14 лет.
Волгоградская правда 01:53
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Происшествия
В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена
Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший – известный местный бизнесмен.
РИА Новости 03:01
Экономика
Операторы связи предупредили об утечках данных в случае создания ЕИС
Операторы «большой тройки» — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») предупредили об утечках в случае создания Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС).
Известия вчера в 19:56
Происшествия
Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море
Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv 17 сентября в 09:07
Спорт
Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года
Советский спорт 17 сентября в 11:24
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об потере военного превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что является фригидной
Телеведущая откровенно призналась, что всю жизнь не любит заниматься сексом.
Дни24 вчера в 07:43
Происшествия
Число погибших при взрыве на юге Афганистана выросло до 12 человек
Число погибших в результате взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 12, более 60 получили ранения, заявил РИА Новости представитель губернатора Гулислам Сияль.
РИА Новости 01:32
Происшествия
Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию
Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.
ТАСС 01:21
Политика
Американская разведка продолжает копать под Трампа
Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия вчера в 11:00
Политика
Осипов отправил правительство Забайкалья в отставку
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в день вступления в должность 19 сентября отправил правительство региона в отставку.
Московский Комсомолец Чита 02:34
Политика
В НАТО рассказали о событиях в «море Азимова»
В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.
ТАСС 02:45