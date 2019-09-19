Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата". Отмечается, что Т-95 в отличие от "Арматы" обладает специализированным радиолокационным прицелом.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Американские СМИ рассказали об отказе России от советского «супертанка»

Взгляд.ру01:45

В США нашли у России «супертанк», превосходящий «Армату»

URA.Ru00:27

«Армата» в реальном бою «ослепнет»

Свободная Пресса16 сентября в 06:45

В США узнали о созданном СССР «супертанке», превосходящем «Армату»

Московский Комсомолец02:16

NI рассказал о советском «супертанке», от которого отказалась Россия

РИА Новостивчера в 21:27

The National Interest нашел в России танк мощнее «Арматы»

РБКвчера в 20:05

Танк мощнее «Арматы» обнаружили у России в США

Национальная служба новостей02:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:26, Вашингтон
Армия и оружие

В России разработали ракету «недостижимой дальности действия»

Gazeta.SPb вчера в 03:21
Политика

Американцы озаботились нападениями на соратницу Порошенко

Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с членами парламента.
Lenta.ru 02:59
Общество

Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН

Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта.
РБК 03:20
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

РБК 02:57
Хоккей

Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб

Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.
Вести.Ru 02:17
Религия

Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Общество

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Здоровье

77 жителей Волгоградской области отравились грибами

С 1 апреля по 19 сентября этого года в Волгоградской области грибами отравились 77 человек, 9 из которых дети младше 14 лет.
Волгоградская правда 01:53
Происшествия

Сильный взрыв произошел возле автомобильного моста в Луганске

Газета.Ru 02:55
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

REGNUM 01:19
Шоу-бизнес

Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Происшествия

В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена

Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший – известный местный бизнесмен.
РИА Новости 03:01
Экономика

Операторы связи предупредили об утечках данных в случае создания ЕИС

Операторы «большой тройки» — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») предупредили об утечках в случае создания Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС).
Известия вчера в 19:56
Происшествия

Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море

Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv 17 сентября в 09:07
Спорт

Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года

Советский спорт 17 сентября в 11:24
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об потере военного превосходства НАТО над Россией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Общество

Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников

Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что является фригидной

Телеведущая откровенно призналась, что всю жизнь не любит заниматься сексом.
Дни24 вчера в 07:43
Происшествия

Число погибших при взрыве на юге Афганистана выросло до 12 человек

Число погибших в результате взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 12, более 60 получили ранения, заявил РИА Новости представитель губернатора Гулислам Сияль.
РИА Новости 01:32
Происшествия

Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию

Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.
ТАСС 01:21
Политика

Американская разведка продолжает копать под Трампа

Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
Наука

Пиво оберегает от развития диабета

Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали в ролике

Lenta.ru вчера в 08:30
Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия вчера в 11:00
Политика

Осипов отправил правительство Забайкалья в отставку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в день вступления в должность 19 сентября отправил правительство региона в отставку.
Московский Комсомолец Чита 02:34
Политика

В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных

РБК 01:50
Политика

В НАТО рассказали о событиях в «море Азимова»

В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.
ТАСС 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
T95
Средний танк
Серия опытных танков США, проходивших испытания в конце 1950-х, начале 1960-х годов. Генеральным подрядчиком выступала компания «Форд». На вооружение танк принят не был.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное