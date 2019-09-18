Армия и оружие
Газета.RuNI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата". Отмечается, что Т-95 в отличие от "Арматы" обладает специализированным радиолокационным прицелом.
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Военный эксперт опроверг превосходство супертанка Т-95 над «Арматой»
Национальная служба новостей06:07
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Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
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Правительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы
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Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
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Армия и оружие
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По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
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В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности
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Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
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