Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата". Отмечается, что Т-95 в отличие от "Арматы" обладает специализированным радиолокационным прицелом.
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