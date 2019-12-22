Армия и оружие
Газета.RuNI: в США признали превосходство российской артиллерии
По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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с чего всё началось
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.Газета.Ruвчера в 19:22
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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
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Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Политика
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На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Здоровье
Инфекционное отделение Псковской горбольницы модернизируют
Общество
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Шоу-бизнес
Старшие дети проигнорировали день рождения Брэда Питта
18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Актер не стал закатывать шумную вечеринку.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Политика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Транспорт
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Футбол
«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1
Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
Здоровье
Повышенное потоотделение может указывать на развитие рака
Врачи выяснили, что повышенное потоотделение или гипергидроз в некоторых случаях может указывать на развитие онкологических заболеваний.
Шоу-бизнес
Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Политика
Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров
Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Как сообщает ToDay News Ufa, в четверг в России стартовал девятый эпизод «Звездных войн» под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker.
Происшествия
Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП
Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области восстановлено.
Шоу-бизнес
Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
Политика
Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»
Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
Происшествия
Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.