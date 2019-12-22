Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNI: в США признали превосходство российской артиллерии

По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest
 со ссылкой на доклад центра.
Газета.Ruвчера в 19:22

Подробнее о событии

В США назвали военную сферу, в которой американцы уступают РФ

РЕН ТВ01:26

NI рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской

РИА Новостивчера в 19:54

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

RT на русскомвчера в 21:19

В США признали превосходство России в сухопутных войсках

URA.Ruвчера в 20:43

Американские эксперты признали превосходство российской артиллерии

Известиявчера в 20:09

Эксперты сообщили о превосходстве российской артиллерии над американской

РБКвчера в 21:57

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ruвчера в 19:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Экономика

ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Коммерсантъ 01:29
Политика

МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне

На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 01:30
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Российский Диалог вчера в 01:40
Общество

Детям в Челябинске подарили просроченные новогодние подарки

РЕН ТВ 01:51
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Политика

Bild: Меркель «объявила войну» Трампу

Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
ИА REX 20 декабря в 05:00
Здоровье

Инфекционное отделение Псковской горбольницы модернизируют

Псковское агентство информации 01:45
Общество

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Известия 01:40
Шоу-бизнес

Старшие дети проигнорировали день рождения Брэда Питта

18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Актер не стал закатывать шумную вечеринку.
ТВ Центр 19 декабря в 13:35
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Транспорт

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

RT на русском 19 декабря в 06:10
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Футбол

«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1

Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
REGNUM 00:03
Здоровье

Повышенное потоотделение может указывать на развитие рака

Врачи выяснили, что повышенное потоотделение или гипергидроз в некоторых случаях может указывать на развитие онкологических заболеваний.
iReactor 00:47
Шоу-бизнес

Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Телепрограмма вчера в 04:17
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году

Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Astera 20 декабря в 15:57
Политика

Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 02:20
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Как сообщает ToDay News Ufa, в четверг в России стартовал девятый эпизод «Звездных войн» под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker.
ToDay News Ufa вчера в 13:08
Происшествия

Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП

Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области восстановлено.
Известия вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
iReactor вчера в 18:28
Политика

Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»

Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
РБК вчера в 05:28
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.
ТАСС Спорт вчера в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное