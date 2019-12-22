Армия и оружие
Газета.RuNI: в США признали превосходство российской артиллерии
По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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с чего всё началось
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.Газета.Ruвчера в 19:22
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Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Политика
Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США
Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
Футбол
ЦСКА сыграет с «Норшелланом» на сборе в Испании
«Норшеллан» проведет два сбора — в Гане и в Испании. ЦСКА выйдет из отпуска 14 января, после чего отправится в Испанию.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Происшествия
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Энергетика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Происшествия
Массовая драка рыбаков произошла в Приморье
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Происшествия
В иркутском Тулуне под завалами грунта погибли трое рабочих
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Космос
Корабль Starliner вышел не на ту орбиту
Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может купить Алексея Миранчука за €40 млн
По информации источника, 24-летний брат-близнец Антона Миранчука может пополнить стан "красных дьяволов" за €40 миллионов.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Тампу», Орлов и Кучеров забили по голу
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампа-Бэй» — 3:1. Победный гол на счету Дмитрия Орлова.