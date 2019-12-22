с чего всё началось

По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.

Политика S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2» В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

Здоровье Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.

Наука Обнаружен древнейший в мире лес Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.

Политика В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.

Политика МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Гаджеты EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.

Политика Часть украинцев лишат соцвыплат Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.