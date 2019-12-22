Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNI: в США признали превосходство российской артиллерии

По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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с чего всё началось
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest
 со ссылкой на доклад центра.
Газета.Ruвчера в 19:22

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Американские эксперты признали превосходство российской артиллерии

Известиявчера в 20:09

Эксперты сообщили о превосходстве российской артиллерии над американской

РБКвчера в 21:57

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

RT на русскомвчера в 21:19

В США признали превосходство России в сухопутных войсках

URA.Ruвчера в 20:43

В США назвали военную сферу, в которой американцы уступают РФ

РЕН ТВ01:26

NI рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской

РИА Новостивчера в 19:54

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ruвчера в 19:22
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Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 03:57
Политика

Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
РБК 04:12
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости 20 декабря в 07:16
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 14:23
Футбол

ЦСКА сыграет с «Норшелланом» на сборе в Испании

«Норшеллан» проведет два сбора — в Гане и в Испании. ЦСКА выйдет из отпуска 14 января, после чего отправится в Испанию.
Спорт-Экспресс 03:19
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Авто

Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году

В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Car.ru 19 декабря в 21:53
Происшествия

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
RT на русском 03:12
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Энергетика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Происшествия

Массовая драка рыбаков произошла в Приморье

Народные новости вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

РИА Новости вчера в 17:55
Гаджеты

EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor

Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Вести.Хайтек 19 декабря в 12:35
Происшествия

В иркутском Тулуне под завалами грунта погибли трое рабочих

Красная весна 20 декабря в 10:59
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Происшествия

Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве

По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Газета.Ru 03:06
Космос

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.
Интерфакс 20 декабря в 07:52
Происшествия

В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Российская газета 03:02
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может купить Алексея Миранчука за €40 млн

По информации источника, 24-летний брат-близнец Антона Миранчука может пополнить стан "красных дьяволов" за €40 миллионов.
Газета.Ru 04:22
Общество

В детсаду в Челябинске выдали просроченные сладкие подарки, пишут СМИ

РИА Новости 02:28
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Тампу», Орлов и Кучеров забили по голу

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампа-Бэй» — 3:1. Победный гол на счету Дмитрия Орлова.
Спорт-Экспресс вчера в 21:46
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