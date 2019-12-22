Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNI: в США признали превосходство российской артиллерии

По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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с чего всё началось
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest
 со ссылкой на доклад центра.
Газета.Ruвчера в 19:22

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В США назвали военную сферу, в которой американцы уступают РФ

РЕН ТВ01:26

NI рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской

РИА Новостивчера в 19:54

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

RT на русскомвчера в 21:19

В США признали превосходство России в сухопутных войсках

URA.Ruвчера в 20:43

Американские эксперты признали превосходство российской артиллерии

Известиявчера в 20:09

Эксперты сообщили о превосходстве российской артиллерии над американской

РБКвчера в 21:57

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ruвчера в 19:22
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Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

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«Авангард» подписал новый контракт с Хартли

О подписании нового контракта Хартли рассказал после завершения встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Салавата Юлаева».
ProstoProSport вчера в 13:35
Гаджеты

Появились первые изображения iPhone SE 2

В сети появились изображения новинки в линейке «яблочных» смартфонов – iPhone SE 2. Предполагается, что гаджет будет представлен в первой половине следующего года.
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Кино

Определены худшие фильмы 2019 года

Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также отказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».
Lenta.ru вчера в 19:11
Политика

Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом, сообщает СМИ

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале года, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:46
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС вчера в 07:31
Политика

На Украине назвали поражением США протокол по газу с Россией

Подписав протокол по транзиту газа, Россия и Украина вышли победителями, а США в этой ситуации выглядят проигравшими, считает главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва.
Ридус вчера в 12:35
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Народные новости 20 декабря в 20:32
Общество

Стали известны детали контракта России и Украины по транзиту газа

Новый российско-украинский контракт предполагает транзит газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты вчера в 04:33
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 20 декабря в 07:42
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

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Общество

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Здоровье

Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

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Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды

По словам специалиста, избыточное потребление жидкости способствует повышению распада белка и вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов.
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Шоу-бизнес

Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности

Кети уже познакомила избранника с дочкой. Деньгов, в свою очередь, помог певице подружиться со своими детьми от прошлых отношений.
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Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
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У здания ФСБ в центре Москвы произошла перестрелка

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Футбол

«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1

Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
REGNUM 00:03
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
RT на русском вчера в 15:10
Политика

В Польше ответили на слова Путина о Второй мировой войне

МИД Польши встревожен после заявлений президента Владимира Путина о причинах и виновниках Второй мировой войны.
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Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

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Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
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Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Общество

Россияне назвали источники новогоднего настроения

iReactor вчера в 20:54
Происшествия

Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.
Газета.Ru вчера в 16:32
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