Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNI: в США признали превосходство российской артиллерии

По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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Американская полевая артиллерия уступает российской, к такому выводу пришли эксперты аналитического центра RAND Corporation, сообщает журнал National Interest
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Life.ruвчера в 20:25

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В США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru06:14

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

RT на русскомвчера в 21:19

Эксперты сообщили о превосходстве российской артиллерии над американской

РБКвчера в 21:57

В США назвали военную сферу, в которой американцы уступают РФ

РЕН ТВ01:26

В США признали превосходство России в сухопутных войсках

URA.Ruвчера в 20:43

Американские эксперты признали превосходство российской артиллерии

Известиявчера в 20:09

NI рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской

РИА Новостивчера в 19:54
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Политика

Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС 06:45
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
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Фанаты «Мальме» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича

Известия 08:33
Политика

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
REGNUM 07:22
Происшествия

В Саратове застрелен сотрудник полиции

Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
REGNUM вчера в 19:50
Политика

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
РИА Новости 03:28
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Политика

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
РБК 07:55
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
Экономика

В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров

Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме.
Газета.Ru вчера в 23:46
Здоровье

Врачи разрешили гипертоникам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь

Кардиологи не возражают, если гипертоники выпьют в новогоднюю ночь один-два бокала шампанского.
Соловей.Инфо 05:00
Происшествия

В Омске обрушилось здание комбикормового завода

Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омске, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
Политика

Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил

Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:24
Политика

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
ТАСС 00:31
Культура

Режиссер «Эпидемии» пообещал, что сериал будет показан без купюр

Режиссер сериала "Эпидемия" Павел Костомаров прокомментировал возвращение пятой серии проекта на платформу Premier.
Газета.Ru 20 декабря в 04:54
Шоу-бизнес

Бойфренд дочери Ивана Урганта называет ее своей женой

На своей страничке в Инстаграм молодой человек выложил романтическое фото с Эрикой, а что самое интересное - под этим снимком темнокожий парень назвал дочь Ивана Урганта своей женой.
Bimru.ru 06:34
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

РИА Новости 08:11
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Происшествия

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

РБК 09:00
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 12:01
Транспорт

ЦОДД предупредил водителей Москвы об ограничении движения на Новый год

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.
RT на русском 08:14
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Наука

Метаповерхность отразила свет невзаимно

Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
N+1 вчера в 05:31
Кино

Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать «Аватар» в кино

Джеймс Кэмерон планирует перевыпустить свой фильм "Аватар" перед сиквелами, сообщает USA Today.
РИА Новости вчера в 15:35
Армия и оружие

Опытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году

«Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году», – заявил источник ТАСС.
Политическая Экспертиза 04:08
Происшествия

Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
Биатлон

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира во французском Анси.
РИА Новости 09:01
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
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