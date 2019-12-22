Армия и оружие
Газета.RuNI: в США признали превосходство российской артиллерии
По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
Общество
S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Космос
Предложен новый способ поиска внеземной жизни
Футбол
«Валенсия» в компенсированное время ушла от поражения от «Вальядолида»
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Финансы
Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Происшествия
В Уфе произошёл пожар в производственном здании
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру
Политика
Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу
Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах музыкального продюсера
Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.
Гаджеты
Кнопочный телефон Philips E525 получил ОС Android, Wi-Fi, LTE и мощный аккумулятор
Напомним, что в линейке Philips есть целый ряд кнопочных телефонов под управлением Android: E517, E518, E516, E515, E288s и так далее.
Спорт
ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Армия и оружие
Сирийские военные не пропустили американскую колонну бронеавтомобилей
Как сообщает портал Nation News, на контрольно-пропускном пункте правительственная армия Сирии не пропустила колонну бронированных автомобилей американских военных.
Политика
В Хорватии пройдут выборы президента страны
Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии.
Общество
В Румынии напали на одного из лидеров декабрьской революции 1989 года
На проходящем в настоящее время в Румынии судебном процессе по делу о революции 1989 года Войкулеску, наряду с экс-президентом Ионом Илиеску и бывшим командующим ВВС Иосифом Русом, является одним из обвиняемых.
Космос
Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Общество
Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год
Ведущий программы "Модный приговор", историк моды и искусствовед Александр Васильев в беседе с "Говорит Москва" дал совет, в наряде какого цвета встречать Новый год.