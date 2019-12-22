Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNI: в США признали превосходство российской артиллерии

По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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Эксперты сообщили о превосходстве российской артиллерии над американской

РБКвчера в 21:57

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

RT на русскомвчера в 21:19

Американские эксперты признали превосходство российской артиллерии

РЕН ТВвчера в 17:45

Американские эксперты признали превосходство российской артиллерии

Известиявчера в 20:09

National Interest назвал сферу военного превосходства России над США

РИА Новостивчера в 19:54

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ruвчера в 19:22

В США признали превосходство России в сухопутных войсках

URA.Ruвчера в 20:43
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Актуальные Новости 20 декабря в 00:21
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 19:51
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Космос

Предложен новый способ поиска внеземной жизни

Популярная механика 19 декабря в 10:50
Футбол

«Валенсия» в компенсированное время ушла от поражения от «Вальядолида»

РИА Новости вчера в 17:10
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Финансы

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Ведомости вчера в 03:28
Происшествия

В Уфе произошёл пожар в производственном здании

RT на русском вчера в 23:35
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost 20 декабря в 00:00
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 20 декабря в 02:45
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру

Кубанские новости 20 декабря в 00:15
Политика

Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 декабря в 15:46
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Политика

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
RT на русском вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах музыкального продюсера

Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.
News.ru 20 декабря в 06:31
Гаджеты

Кнопочный телефон Philips E525 получил ОС Android, Wi-Fi, LTE и мощный аккумулятор

Напомним, что в линейке Philips есть целый ряд кнопочных телефонов под управлением Android: E517, E518, E516, E515, E288s и так далее.
Dgl.ru 20 декабря в 07:49
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru вчера в 20:20
Армия и оружие

Сирийские военные не пропустили американскую колонну бронеавтомобилей

Как сообщает портал Nation News, на контрольно-пропускном пункте правительственная армия Сирии не пропустила колонну бронированных автомобилей американских военных.
Discover24 вчера в 03:36
Политика

В Хорватии пройдут выборы президента страны

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии.
ТАСС вчера в 16:01
Общество

В Румынии напали на одного из лидеров декабрьской революции 1989 года

На проходящем в настоящее время в Румынии судебном процессе по делу о революции 1989 года Войкулеску, наряду с экс-президентом Ионом Илиеску и бывшим командующим ВВС Иосифом Русом, является одним из обвиняемых.
ТАСС вчера в 10:00
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Общество

Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год

Ведущий программы "Модный приговор", историк моды и искусствовед Александр Васильев в беседе с "Говорит Москва" дал совет, в наряде какого цвета встречать Новый год.
РИА Новости вчера в 06:07
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