Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNI: в США признали превосходство российской артиллерии

По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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с чего всё началось
Американская полевая артиллерия уступает российской, к такому выводу пришли эксперты аналитического центра RAND Corporation, сообщает журнал National Interest
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Life.ruвчера в 20:25

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В США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru06:14

В США признали превосходство России в сухопутных войсках

URA.Ruвчера в 20:43

Эксперты сообщили о превосходстве российской артиллерии над американской

РБКвчера в 21:57

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

RT на русскомвчера в 21:19

В США назвали военную сферу, в которой американцы уступают РФ

РЕН ТВ01:26

Американские эксперты признали превосходство российской артиллерии

Известиявчера в 20:09

NI рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской

РИА Новостивчера в 19:54
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Общество

О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией "Газпром".
Газета.Ru вчера в 13:52
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
РБК 07:29
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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

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«Ювентус» заработает на продаже Манджукича 5 млн евро

Soccer.ru 06:51
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Белый дом отказался от немедленного выделения военной помощи Украине

Белый дом настоял на отказе от немедленного выделения военной помощи Украине.
РЕН ТВ 20 декабря в 21:11
Политика

Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 20 декабря в 16:55
Политика

МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне

На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 01:30
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона

Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
ТВ-Енисей вчера в 13:47
Политика

Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»

Министерство финансов США заявило, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу немедленно после подписания оборонного бюджета.
RT на русском 20 декабря в 22:24
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:53
Экономика

В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
URA.Ru вчера в 16:03
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Политика

Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Интерфакс 07:07
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
Вести.Ru 00:57
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Автоновости дня 20 декабря в 04:37
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Кино

Netflix начнет сражаться с монстрами

История ведьмака началась еще в 1986 году, когда польский писатель Анджей Сапковский, написал свой первый сборник повестей о приключениях наемного охотника на монстров в вымышленном мире под названием Неверленд.
Коммерсантъ FM 07:15
Хоккей

На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов

Газета.Ru 04:28
Общество

Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик.
Интерфакс 05:12
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Авто

Обновленная LADA 4x4 восхитила американских журналистов

Новый внедорожник LADA 4x4 был оценен журналистами из США. Специалисты издания Autoblog оценили обновленную LADA 4x4.
Тарантас Ньюс 06:41
Происшествия

В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания

Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес

Гоша Куценко: Я хотел быть президентом Украины

Вечерняя Москва 20 декабря в 12:17
Происшествия

Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Московский Комсомолец 07:14
Спорт

Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице

Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
РИА Новости 06:15
Общество

Россияне назвали источники своего новогоднего настроения

Газета.Ru 05:10
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