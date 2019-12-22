Армия и оружие
Газета.RuNI: в США признали превосходство российской артиллерии
По мнению специалистов, исследовавших артиллерию США, Пентагон отодвинул на второй план эти войска во время операций в Ираке и Афганистане, отдав предпочтения авиации. Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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Американская полевая артиллерия уступает российской, к такому выводу пришли эксперты аналитического центра RAND Corporation, сообщает журнал National Interest.Life.ruвчера в 20:25
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