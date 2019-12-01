Общество

Газета.RuГазета.RuNI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение. Так, в материале рассказали об образцах ТКБ-011 и ТКБ-022. В публикации их назвали оружием из "фильмов про пришельцев".
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Microsoft не закрыла лазейку для бесплатного обновления Windows

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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
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В ДНР двое военных погибли от снайперского огня

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Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

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