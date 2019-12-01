Общество
Газета.RuNI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение. Так, в материале рассказали об образцах ТКБ-011 и ТКБ-022. В публикации их назвали оружием из "фильмов про пришельцев".
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Политика
Кремль назвал условие встречи Путина с Зеленским в Париже
По словам пресс-секретаря российского президента, на встрече могут быть подняты ключевые проблемные вопросы.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Культура
Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы
30 ноября в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится второй показ премьерного фильма «Ржев».
Футбол
Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»
Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
Происшествия
Опубликовано видео перестрелки в кафе в Черкесске
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись стрельбы в кафе в Черкесске, в результате которой пострадал один человек.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Происшествия
Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
3. Причиной катастрофы могло стать лопнувшее колесо «Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — сообщил ТАСС собеседник в ГИБДД.
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Общество
Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Здоровье
Эксперт рассказал о третьем хронотипе сна, помимо сов и жаворонков
Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что помимо сов и жаворонков есть еще третий тип людей.
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Экономика
Набиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых
Снижения ипотечных ставок до 7-8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Политика
Депутат Госдумы назвал советы Зеленскому от Кравчука токсичными
Бывший президент Украины Леонид Кравчук дает действующему главе государства Владимиру Зеленскому токсичные советы и рекомендации, которые давно устарели, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
Шоу-бизнес
Анна Семенович сделала операцию на груди
Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Футбол
У экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь
В семье бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Происшествия
В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена
Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек обвиняется в причастности к убийству известной журналистки Дафне Каруаны Галиции.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Общество
Отель Софии Ротару в Крыму закрыли
Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.