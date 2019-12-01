Общество

Газета.RuГазета.RuNI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение. Так, в материале рассказали об образцах ТКБ-011 и ТКБ-022. В публикации их назвали оружием из "фильмов про пришельцев".
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