Общество

Газета.RuГазета.RuNI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение. Так, в материале рассказали об образцах ТКБ-011 и ТКБ-022. В публикации их назвали оружием из "фильмов про пришельцев".
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Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Политика

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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

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Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

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С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
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Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе

Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.
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Киев допустил прямые поставки газа из России

Пока Россия и Украина проводят консультации при участии Еврокомиссии.
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Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета

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Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
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