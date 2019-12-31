Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с морпехами США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на ряде устройств WhatsApp перестанет работать на ряде устройств со старыми версиями ОС iOS и Android. Это произойдет с 1 февраля 2020 года.

Армия и оружие Конгресс США не уведомили о нанесении удара по Сулеймани Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).

Финансы Рубль дорожает относительно доллара и евро Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.

Политика Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.