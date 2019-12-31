Армия и оружие
Российская газетаNI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с морпехами США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
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Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств со старыми версиями ОС iOS и Android. Это произойдет с 1 февраля 2020 года.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Хоккей
Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
Армия и оружие
Конгресс США не уведомили о нанесении удара по Сулеймани
Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Экономика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
Культура
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Происшествия
Спасатели достали мужчину из Москвы-реки в районе Кремля
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Хоккей
Проиграет ли «Витязь» в пятом матче подряд и другие матчи дня КХЛ
В Москве «Витязь» постарается в матче со «Спартаком» прервать четырёхматчевую серию неудач.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Авто
Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.