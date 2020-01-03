Армия и оружие
РИА НовостиNI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Возглавил рейтинг американский Корпус морской пехоты (КМП).
Читать в источнике
Оценить363
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика
МИД РФ назвал убийство генерала КСИР «авантюрным шагом» Пентагона
На Смоленской площади подчеркнули, что убийство иранского генерала является "авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе".
Происшествия
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Общество
Акции Apple впервые достигли $300 за штуку
Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Армия и оружие
Поддубный назвал убийство Сулеймани нападением США на Иран
Операция США, в результате которой погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, является, по сути, нападением на Иран.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Экономика
Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Происшествия
AFP: в мэрии французского города произошла стрельба
Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.
Политика
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.
Теннис
ATP Cup. Хачанов вывел сборную России вперед в матче с Италией
В следующем поединке группы D между командами России и Италии Даниил Медведев сразится с Фабио Фоньини. Он состоится 3 января чуть позже.
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона помогать Украине
Президент США Дональд Трамп призвал власти Германии и Франции помогать Украине.
Энергетика
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
Армия и оружие
На Урале и в Поволжье военные впервые получат С-400 «Триумф»
В Самарской и Свердловской областях военные впервые получат зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Технологии
Энтузиаст представил концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Футбол
Ибрагимович уже думает о первом матче за «Милан» после возвращения
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметил, что уже думает о матче команды с «Сампдорией» 6 января.
Происшествия
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Авто
В России заработали новые правила регистрации автомобилей
В России начали действовать новые правила государственной регистрации автомобилей. Они вступили в силу 1 января 2020 года.
Общество
В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию
Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Зоран Тошич поделился мнением о президенте России Владимире Путине.