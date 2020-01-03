Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Возглавил рейтинг американский Корпус морской пехоты (КМП).
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Военный эксперт оценил место морской пехоты РФ в американском рейтинге

Комсомольская правда05:05

Эксперт оценил место России в рейтинге стран с лучшей морской пехотой

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В США восхитились российской морской пехотой

URA.Ruвчера в 23:49

В США сравнили российскую и американскую морскую пехоту

Газета.Ru03:26

NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

РБК00:42

Американский журнал включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Известиявчера в 23:59

Военный эксперт оценил место российской морской пехоты в рейтинге NI

RT на русском03:28
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Политика

МИД РФ назвал убийство генерала КСИР «авантюрным шагом» Пентагона

На Смоленской площади подчеркнули, что убийство иранского генерала является "авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе".
Российская газета 03:20
Происшествия

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
РБК 05:20
Общество

Акции Apple впервые достигли $300 за штуку

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
Коммерсантъ вчера в 21:16
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Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
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Армия и оружие

Поддубный назвал убийство Сулеймани нападением США на Иран

Операция США, в результате которой погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, является, по сути, нападением на Иран.
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Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Экономика

Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

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Газета.Ru 01 января в 02:11
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

AFP: в мэрии французского города произошла стрельба

Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.
ТАСС 05:42
Политика

Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.
Российская газета 06:12
Теннис

ATP Cup. Хачанов вывел сборную России вперед в матче с Италией

В следующем поединке группы D между командами России и Италии Даниил Медведев сразится с Фабио Фоньини. Он состоится 3 января чуть позже.
Вести.Ru 06:35
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона помогать Украине

Президент США Дональд Трамп призвал власти Германии и Франции помогать Украине.
News.ru вчера в 02:45
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Энергетика

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
REGNUM 03:50
Армия и оружие

На Урале и в Поволжье военные впервые получат С-400 «Триумф»

В Самарской и Свердловской областях военные впервые получат зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
РЕН ТВ 05:19
Технологии

Энтузиаст представил концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X

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Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Спорт

Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин

Газета.Ru 06:43
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:50
Футбол

Ибрагимович уже думает о первом матче за «Милан» после возвращения

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметил, что уже думает о матче команды с «Сампдорией» 6 января.
Спорт-Экспресс 06:22
Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости вчера в 04:39
Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
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Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
РИА Новости 06:14
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В России заработали новые правила регистрации автомобилей

В России начали действовать новые правила государственной регистрации автомобилей. Они вступили в силу 1 января 2020 года.
9111.ru 04:59
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01 января в 01:00
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
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Футбол

Экс-футболист ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Зоран Тошич поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
RT на русском 06:54
Наука

Растаявшие ледники в Гималаях могут затопить ближайшие поселения

News.ru 05:57
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