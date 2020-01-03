Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Возглавил рейтинг американский Корпус морской пехоты (КМП).

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

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