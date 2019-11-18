Во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотс" принимала "Лос-Анджелес Кингз". Хозяева победили 3:0. В составе "королей" снова отсутствовал Илья Ковальчук, выведенный из основы.

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Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

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Происшествия В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.

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Шоу-бизнес Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.

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