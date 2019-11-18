Хоккей

Вести.RuВести.Ru«Лос-Анджелес» без Ковальчука проиграл «Аризоне»

Во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотс" принимала "Лос-Анджелес Кингз". Хозяева победили 3:0. В составе "королей" снова отсутствовал Илья Ковальчук, выведенный из основы.
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НХЛ. Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм», «Аризона» победила «Лос-Анджелес»

Sports.ruвчера в 12:15

«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес», удаление Прохоркина реализовано

Спорт-Экспрессвчера в 23:32

«Аризона» — «Лос-Анджелес»: восстание «Лос-Анджелеса»?

Все про Спорт ру17 ноября в 18:28

«Лос-Анджелес» всухую проиграл «Аризоне». Это первое поражение без Ковальчука

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НХЛ: Вашингтон обыграл Анахайм, Аризона победила Лос-Анджелес

Sport.ru00:30

«Лос-Анджелес» с Прохоркиным в составе проиграл «Аризоне»

Матч ТВвчера в 23:41

Избавились от Ковальчука, но снова горят без шансов. Проблемы «Кингз» — не только в чемпионе ОИ

Sport24.ru00:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Экономика

Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Известия вчера в 23:54
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Общество

Синоптики обещают ночные морозы регионам Центральной России

Аналогичный прогноз дают синоптики для Липецкой области, в Тамбовской и Орловской областях в ночь на 21 ноября столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.
ТАСС вчера в 05:32
Здоровье

В регионе может появиться почетное звание «Владимирский врач»

Глава региона поставил перед главными врачами задачу сосредоточить усилия над увеличением доступности первичной медицинской помощи на селе.
Владимирские ведомости вчера в 08:37
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность вчера в 03:29
Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
REGNUM 00:47
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Известия 00:54
Общество

В восьми районах Сахалина ждут метель

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сахалин.Инфо 16 ноября в 20:31
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
Хоккей

НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
ТАСС вчера в 23:23
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Экономика

В Югре объём инвестиций за год вырос на 17 млрд рублей

Годовой рост инвестиций по итогам 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе составит более 17 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом.
REGNUM 01:00
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

РЖД показали прототип нового плацкарта

Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM вчера в 09:47
Здоровье

Рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Иркутской области

Роспотребнадзор Приангарья зафиксировал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ на территории региона.
Weacom.ru вчера в 23:52
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.
Вести.Ru вчера в 05:51
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Kleo.ru 17 ноября в 04:08
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Происшествия

Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Российская газета вчера в 21:33
Происшествия

Экс-председатель СО РАН, в котором прошли обыски, покинул страну

Бывший председатель Сибирского отделения СО РАН Александр Асеев покинул Россию, отбыв из Новосибирского аэропорта «Толмачёво» в Дубаи, сообщает портал «Родные берега» со ссылкой на читателя.
REGNUM вчера в 08:53
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник 17 ноября в 07:10
Общество

Минюст РФ считает мужчин основными жертвами домашнего насилия

Представители Евросуда интересовались, существует ли в России «законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признают ли власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин.
66.ru вчера в 22:02
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