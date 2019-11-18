Хоккей
Вести.Ru«Лос-Анджелес» без Ковальчука проиграл «Аризоне»
Во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотс" принимала "Лос-Анджелес Кингз". Хозяева победили 3:0. В составе "королей" снова отсутствовал Илья Ковальчук, выведенный из основы.
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Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Экономика
Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме
Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Общество
В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Общество
Синоптики обещают ночные морозы регионам Центральной России
Аналогичный прогноз дают синоптики для Липецкой области, в Тамбовской и Орловской областях в ночь на 21 ноября столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.
Здоровье
В регионе может появиться почетное звание «Владимирский врач»
Глава региона поставил перед главными врачами задачу сосредоточить усилия над увеличением доступности первичной медицинской помощи на селе.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Политика
Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит
Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Общество
В восьми районах Сахалина ждут метель
Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко
Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Хоккей
НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Происшествия
В Челябинске горит котельная около компрессорного завода
Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Экономика
В Югре объём инвестиций за год вырос на 17 млрд рублей
Годовой рост инвестиций по итогам 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе составит более 17 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкарта
Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Здоровье
Рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Иркутской области
Роспотребнадзор Приангарья зафиксировал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ на территории региона.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Общество
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции
Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.
Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Теннис
Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Происшествия
Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии
Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Происшествия
Экс-председатель СО РАН, в котором прошли обыски, покинул страну
Бывший председатель Сибирского отделения СО РАН Александр Асеев покинул Россию, отбыв из Новосибирского аэропорта «Толмачёво» в Дубаи, сообщает портал «Родные берега» со ссылкой на читателя.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Общество
Минюст РФ считает мужчин основными жертвами домашнего насилия
Представители Евросуда интересовались, существует ли в России «законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признают ли власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин.