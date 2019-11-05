Хоккей
Вести.RuНХЛ. Гол и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас»
Продолжается игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке обыграл "Вегас Голден Найтс" 5:2. Первую шайбу в этом матче забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Дмитрий Орлов. Также Евгений ассистировал Никласу Бекстрему.
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