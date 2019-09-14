В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала 27-летнего нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

Спорт день за днем

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.

Политика В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Политика Председатель ОБСЕ заявил о приверженности минскому и нормандскому форматам Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) о приверженности минскому и нормандскому форматам.

Здоровье Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.

Происшествия Польский турист погиб в Армении после нападения медведя В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.

Экономика С 16 сентября в России начнется эксперимент по маркировке велосипедов Пилотный проект рассчитан до конца мая 2020 года Эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам, а также по мониторингу их оборота в России начнется с 16 сентября, сообщается на сайте кабмина.

Футбол «Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).

Футбол Спартак — Урал 1:2 Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата России.

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Транспорт В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля».

Авто Вскоре объявят преемника Mitsubishi Pajero Австралийский портал CarAdvice объявил, что из популярного внедорожника Pajero японская компания Mitsubishi сделает семейный кроссовер с новым названием модели.

Шоу-бизнес Супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и мать актрисы в субботу вечером срочно приехали к ней в больницу, сообщает «Пятый канал».

Происшествия Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом В Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, случилось ДТП, в котором погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.

Происшествия Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.

Здоровье Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Происшествия Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Происшествия Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.

Авто Самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали 14 ДТП Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) расследует случаи возможной некорректной работы системы экстренного торможения (AEB) у кроссоверов Nissan Rogue и Rogue Sport, известного в РФ под именем Qashqai.