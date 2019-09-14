НХЛ

ТАССТАССНХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала 27-летнего нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.
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НХЛ подтвердила дисквалификацию Кузнецова за употребление кокаина

Матч ТВ10:56

Каспарайтис: «ИИХФ живет в каменном веке, если отстраняет Кузнецова на четыре года за кокаин»

Sport24.ru11:19

Евгений Кузнецов: «Я обещаю сделать все, чтобы восстановить уважение и репутацию»

Спорт-Экспресс11:15

НХЛ подтвердила дисквалификацию Евгения Кузнецова за употребление кокаина

Чемпионат10:37

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

ТАСС10:12

НХЛ подтвердила трехматчевую дисквалификацию Кузнецова за употребление кокаина

Sportbox.RU10:56

Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ за употребление кокаина

Sports.ru10:43
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«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ

Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).
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В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова

В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
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Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ.
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На стройке Крымского моста погиб рабочий

В пятницу, 13 сентября, на стройке моста через Керченский пролив погиб рабочий. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
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Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских

Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
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Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

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Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:29
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Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 28 человек.
Газета.Ru 07:32
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Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ страдает раком головного мозга, со вчерашнего дня находится в тяжелом состоянии и введена медиками в медикаментозную кому.
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

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Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S

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«Газпром» снизил поставки по Opal

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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Владимир Немцев избран спикером парламента Севастополя

Представитель "Единой России" Владимир Немцев был избран председателем заксобрания Севастополя.
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Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
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В Крыму нашли бомбу времен ВОВ, висевшую на дереве

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Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

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МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
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Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы

Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
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Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

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Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
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По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
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Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
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Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости

Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
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Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
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