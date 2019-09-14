НХЛ

Вести.RuВести.RuНХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова

Ранее состоялась встреча между комиссионером Национальной хоккейной лиги Гэри Бетмэном и российским форвардом. На ней Кузнецов узнал о трехматчевой дисквалификации. Хоккеист "Вашингтона" не стал оспаривать это решение.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Плющев: «Меня больше беспокоит отстранение Кузнецова от игр за сборную, чем дисквалификация в НХЛ»

Sport24.ru11:13

Кузнецов пропустит всего три матча. В этой истории больше всего пострадала сборная России

Матч ТВ12:20

Заявление Евгения Кузнецова о дисквалификации в НХЛ

Спорт-Экспресс11:15

НХЛ дисквалифицировала Евгения Кузнецова за употребление кокаина

Чемпионат12:15

Кузнецов заявил, что ему тяжело смириться с невозможностью играть за сборную РФ по хоккею

ТАСС12:10

«Обещаю сделать все возможное, чтобы вернуть доверие». Кузнецов прокомментировал дисквалификацию на 3 матча НХЛ

Sportbox.RU11:56

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина

Советский спорт11:08
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске

Время Пресс вчера в 06:13
Футбол

Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Нева Спорт вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Политика

Спецпредставитель США назвал условие выборов в Донбассе

Для проведения выборов на территории Донбасса должны быть решены вопросы безопасности.
Росбалт 10:30
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия

Волки напали на трех человек в Крыму

Газета.Ru 10:11
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости 12 сентября в 14:49
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Кино

В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия вчера в 09:06
Энергетика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Фигурное катание

Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
Вести.Ru 05:09
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Гаджеты

Корпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 мм

3DNews 07:12
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал личную переписку с больной раком Заворотнюк

Слово и Дело 10:28
Авто

Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901

КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.
Tvoe-avto.com вчера в 16:34
Футбол

«Торпедо» оказалось сильнее «Краснодара-2» и сохранило лидерство в ФНЛ

«Торпедо» одолело «Краснодар-2» в матче 13-го тура первенства ФНЛ и сохранило лидерство в турнирной таблице.
Sportbox.RU 12:52
Политика

Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» советское наследие

Популярный немецкий таблоид выпустил достаточно провокационную статью, в которой речь идет о советском наследии, которое, по характеристике автора, «проклято».
Live24 вчера в 01:26
Единоборства

Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября

Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с девятью погибшими в Ярославской области

В Сети появилось видео с места аварии в Ярославской области, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
Известия 06:03
Футбол

Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:33
Экономика

Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Армия и оружие

На Донбассе разоружили три добровольческих батальона

Комсомольская правда 12 сентября в 16:46
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Хоккей

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», одержав шестую победу подряд

Советский спорт 12:30
Экономика

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Происшествия

Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»

14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
RT на русском 12:05
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 13:00
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова резко ответила на слухи о фиктивном романе с Тимати

Модель Анастасия Решетова, отдыхающая со своим возлюбленным – рэпером Тимати, на Мальдивских островах, резко ответила на комментарии хейтеров, уверенных в том, что их роман является фейковым.
Bimru.ru 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное