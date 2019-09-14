НХЛ

Газета.RuГазета.RuНХЛ дисквалифицировала Кузнецова за допинг

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов получил трехматчевую дисквалификацию в НХЛ за положительную допинг-пробу. Ранее в организме 27-летнего хоккеиста был обнаружен кокаин.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Плющев: «Меня больше беспокоит отстранение Кузнецова от игр за сборную, чем дисквалификация в НХЛ»

Sport24.ru11:13

Главный тренер «Вашингтона»: «Это момент, который определит карьеру Кузнецова»

Спорт-Экспресс15:38

Шанс на реабилитацию. Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ за употребление кокаина

ТАСС15:31

Кузнецов пропустит всего три матча. В этой истории больше всего пострадала сборная России

Матч ТВ12:20

Тренер «Вашингтона»: надеюсь, Кузнецов теперь станет образцом поведения

Чемпионат15:57

«Обещаю сделать все возможное, чтобы вернуть доверие». Кузнецов прокомментировал дисквалификацию на 3 матча НХЛ

Sportbox.RU11:56

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина

Советский спорт11:08
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Религия

РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей

В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Единоборства

Альварес заработает около 30 млн долларов за бой с Ковалевым

Мексиканец Сауль Альварес получит порядка 30 млн долларов за бой с россиянином Сергеем Ковалевым, сообщили в команде спортсмена.
Sport24.ru вчера в 14:10
Футбол

Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ дает шанс молодым игрокам. Они заслуживают этого»

Sports.ru 14:12
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Происшествия

Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте

ТАСС 14:12
Происшествия

В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль

RT на русском 09:26
Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» на своем поле

Московский "Спартак" снова проиграл "Уралу" Дмитрия Парфенова.
Московский Комсомолец 11:32
Авто

Названы самые популярные китайские автомобили в России

Среди моделей лидерство по продажам по-прежнему удерживает Geely Atlas, нашедший за последний месяц лета 610 покупателей (+154%).
Автоновости дня 11 сентября в 09:39
Шоу-бизнес

Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы

Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 12 сентября в 07:50
Здоровье

Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком

Gazeta.SPb вчера в 14:50
Политика

Истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке «Технофест»

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».
Военное дело 08:25
Здоровье

Названы полезные и вредные свойства грейпфрута

Актуальные Новости 12:01
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Армия и оружие

Назван сценарий ядерной войны между Россией и США

Технический сбой и локальный конфликт могут привести к ядерной войне между Россией и США, полагает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.
Утро.ru 12 сентября в 07:38
Футбол

«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью

Спорт-Экспресс 14:23
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК 15:15
Шоу-бизнес

Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк

Сообщается, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение звезды. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября.
Discover24 13:38
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова

Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.
ФАН вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Кира Найтли стала мамой второй раз

Кира Найтли стала мамой второй раз. Она родила ребенка от мужа Джеймса Райтона.
Дни24 05:04
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
Авто

Во Франкфурте китайцы показали гибридного конкурента Bugatti Chiron

В Германии, во Франкфурте-на-Майне, представители китайского бренда Hongqi показали гибридного конкурента Bugatti Chiron.
Актуальные Новости вчера в 04:01
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Российская газета 01:05
Футбол

Соперник «Зенита» обыграл «Жил Висенте» в матче чемпионата Португалии

«Бенфика» дома одержала победу над «Жил Висенте» в матче 5-го тура чемпионата Португалии.
Sportbox.RU 16:10
Наука

Объявлены лауреаты Шнобелевской премии

Naked Science вчера в 05:59
Происшествия

Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что родственникам погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей.
RT на русском 15:27
Космос

Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету

Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету.
ТК Звезда 14:43
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Политика

Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Lenta.ru 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное