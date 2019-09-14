НХЛ
Газета.RuНХЛ дисквалифицировала Кузнецова за допинг
Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов получил трехматчевую дисквалификацию в НХЛ за положительную допинг-пробу. Ранее в организме 27-летнего хоккеиста был обнаружен кокаин.
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Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Религия
РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Единоборства
Альварес заработает около 30 млн долларов за бой с Ковалевым
Мексиканец Сауль Альварес получит порядка 30 млн долларов за бой с россиянином Сергеем Ковалевым, сообщили в команде спортсмена.
Sport24.ru вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» на своем поле
Московский "Спартак" снова проиграл "Уралу" Дмитрия Парфенова.
Московский Комсомолец 11:32
Авто
Названы самые популярные китайские автомобили в России
Среди моделей лидерство по продажам по-прежнему удерживает Geely Atlas, нашедший за последний месяц лета 610 покупателей (+154%).
Автоновости дня 11 сентября в 09:39
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 12 сентября в 07:50
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Политика
Истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке «Технофест»
Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».
Военное дело 08:25
Здоровье
Названы полезные и вредные свойства грейпфрута
Актуальные Новости 12:01
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Армия и оружие
Назван сценарий ядерной войны между Россией и США
Технический сбой и локальный конфликт могут привести к ядерной войне между Россией и США, полагает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.
Утро.ru 12 сентября в 07:38
Футбол
«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью
Спорт-Экспресс 14:23
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк
Сообщается, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение звезды. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября.
Discover24 13:38
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова
Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.
ФАН вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Кира Найтли стала мамой второй раз
Кира Найтли стала мамой второй раз. Она родила ребенка от мужа Джеймса Райтона.
Дни24 05:04
Политика
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
Авто
Во Франкфурте китайцы показали гибридного конкурента Bugatti Chiron
В Германии, во Франкфурте-на-Майне, представители китайского бренда Hongqi показали гибридного конкурента Bugatti Chiron.
Актуальные Новости вчера в 04:01
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Футбол
Соперник «Зенита» обыграл «Жил Висенте» в матче чемпионата Португалии
«Бенфика» дома одержала победу над «Жил Висенте» в матче 5-го тура чемпионата Португалии.
Sportbox.RU 16:10
Наука
Объявлены лауреаты Шнобелевской премии
Naked Science вчера в 05:59
Происшествия
Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что родственникам погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей.
RT на русском 15:27
Космос
Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету
Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету.
ТК Звезда 14:43
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20