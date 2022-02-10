В сообщении комиссии говорится, что, когда в работу были запущены все 15 блоков АЭС, а потребление электроэнергии снизилось из-за потепления, в энергосистеме возник профицит электроэнергии, что привело к снижению цены на рынке на сутки вперед (РСВ).
В конце ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что получил информацию о планируемом 1 декабря государственном перевороте, к которому причастен олигарх Ахметов.
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, эмоционально отреагировал на информацию о сомнительном допинг-тесте неназванного российского фигуриста, из-за которого задерживается церемония награждения сборной России в качестве победителя командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.