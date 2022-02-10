В сообщении комиссии говорится, что, когда в работу были запущены все 15 блоков АЭС, а потребление электроэнергии снизилось из-за потепления, в энергосистеме возник профицит электроэнергии, что привело к снижению цены на рынке на сутки вперед (РСВ).