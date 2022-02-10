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НКРЭКУ обвинила компании Ахметова и Коломойского в создании кризиса на энергорынке Украины

В феврале суммарный спрос группы ДТЭК и "Юнайтед Энерджи" составлял 81% всего спроса на РСВ, а суммарное предложение НАЭК "Энергоатом" и группы ДТЭК составляло 39% от всего предложения на РСВ.
РИА Новости
В сообщении комиссии говорится, что, когда в работу были запущены все 15 блоков АЭС, а потребление электроэнергии снизилось из-за потепления, в энергосистеме возник профицит электроэнергии, что привело к снижению цены на рынке на сутки вперед (РСВ).
Lenta.ru
По заявлению регулятора, такая ситуация указывает "на огромную рыночную власть отдельных компаний и монополизацию рынка".
РИА Новости
В конце ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что получил информацию о планируемом 1 декабря государственном перевороте, к которому причастен олигарх Ахметов.
Lenta.ru

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Национальная комиссия на Украине обвинила Ахметова и Коломойского в искусственном кризисе
Lenta.ru16:41
НКРЭКУ обвинила компании Ахметова и Коломойского в создании кризиса на энергорынке Украины
РИА Новости16:21
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