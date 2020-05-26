Энергетика
ИА Красная ВеснаНКР не исключило новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++
Передел нефтяного рынка возможен после окончания в первом квартале 2022 года сделки по сокращению добычи странами ОПЕК++, следует из исследования «Рынок нефти на распутье» рейтингового агентства НКР, 25 мая опубликованного на сайте организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Вечерняя Москва 04:40
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Киберспорт
Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII
Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK 14:51
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS вчера в 10:00
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Общество
В Москве не заработали в срок ни один из пяти временных госпиталей для инфицированных коронавирусом
Строительство временных госпиталей, по подсчетам «Открытых медиа», могли обойтись московскому бюджету в миллиарды рублей.
Эхо Москвы 19:08
Общество
Организованный детский отдых будет очень ограниченным
Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.
Коммерсантъ 18:24
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Политика
В России повысили до 70 лет предельный возраст ректоров
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста для руководителей государственных и муниципальных вузов, а также их заместителей, с 65 до 70 лет.
Коммерсантъ 08:41
Игры
«Шерлок Холмс» станет приквелом из The Sinking City
Специалисты рассказали, что основным нововведением игры станет полноценный открытый мир, который очень похож на реализованный ранее в The Sinking City.
Vevby.ru 17:26
Общество
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости 12:11
Шоу-бизнес
Участница «Холостяка» оценила выбор Антона Криворотова в финале
Алина Чусь, участница двух сезонов шоу «Холостяк», оценила выбор главного героя проекта Антона Криворотова и рассказала корреспонденту iReactor о своих впечатлениях от шоу.
iReactor 10:28
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Наука
Представлен материал с рекордной температурой плавления
Сотрудники НИТУ «МИСиС» сообщили, что им удалось синтезировать новый материал с ультравысокой температурой плавления – нестехиометрический карбонитрид гафния.
Anonsens 13:57
Авто
Купе Saleen из фильма «Трансформеры» появилось в продаже
Всего Saleen разработали 2 таких авто, и данный экземпляр принимал участие в мероприятиях для прессы на восточном побережье Америки.
CarsWeek.ru 04:24
Здоровье
Египетские врачи обвинили минздрав в гибели коллег
Каир, 25 мая 2020, 23:43 — REGNUM Система здравоохранения Египта будет разрушена, если медработников не начнут обеспечивать должной защитой от коронавирусной инфекции, заявили в египетском медицинском профсоюзе, пишет 25 мая Daily Star.
REGNUM 16:43
Энергетика
Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года
В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены останутся низкими и будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала.
РБК 17:00
Технологии
Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
Чтобы не переплачивать за бесполезные опции и приложения, стоит изначально определиться, для каких целей нужен смартфон (например, есть ли какие-то опции, которые нужны на профессиональном уровне).
ПРАЙМ 19:04
Общество
Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.
Известия 16:55
Общество
В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
Происшествия
Ураган обрушился на Екатеринбург
На Екатеринбург обрушился ураган.
РЕН ТВ 09:18
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Здоровье
Диетолог рассказала, кому противопоказан кефир
Примечательно, что у некоторых людей может проявиться аллергия на кефир и другие кисломолочные продукты.
ФАН вчера в 07:43
Шоу-бизнес
62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини
На фото Стоун запечатлена сидя на пляжном диванчике вместе со своей собакой по кличке Бандит. Она улыбается и щурится сквозь очки от солнца.
RuNews24.ru 07:41
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Мишустин призвал россиян не спешить на отдых за границу
Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой пока не планировать отдых за рубежом.
КМВ Новости 09:11