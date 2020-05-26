Передел нефтяного рынка возможен после окончания в первом квартале 2022 года сделки по сокращению добычи странами ОПЕК++, следует из исследования «Рынок нефти на распутье» рейтингового агентства НКР, 25 мая опубликованного на сайте организации.

НКР не исключило новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++

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