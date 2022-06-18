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НОВАТЭК и «Газпром» договорились о сотрудничестве «по моржам и медведям»

Агентство "РБК" побеседовало с председателем правления российской компании НОВАТЭК Леонидом Михельсоном и выяснило, что соглашения между НОВАТЭКом и "Газпромом" не выходят за рамки экологии.
ИА SM-News
Соглашение между компаниями НОВАТЭК и «Газпром» о совместной деятельности в Арктике касается только экологических вопросов, консенсуса по разработке газовых месторождений достичь пока не удалось.
РБК
По словам Михельсона, распоряжение президента РФ Владимира Путина затрагивает определение сырьевой базы для производства СПГ.
Infinica
НОВАТЭК рассчитывает на скорейшее принятие правительством решения о привлечении ресурсов Тамбейской группы месторождений для роста производства СПГ в Арктике до 64 млн т к 2030 году, говорил Михельсон в апреле 2021 года.
РБК

Подробнее о событии

Леонид Михельсон заявил о сотрудничестве с «Газпромом» по «моржам и медведям»
NVL21:25
НОВАТЭК и «Газпром» договорились о сотрудничестве «по моржам и медведям»
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РБК: Михельсон проинформировал о сотрудничестве с «Газпромом» по «моржам и медведям»
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Михельсон: НОВАТЭК и «Газпром» договорились о сотрудничестве «по моржам и медведям»
ИА SM-News02:37
Председатель правления НОВАТЭКа рассказал о сотрудничестве с «Газпромом» по «моржам и медведям»
Рязань.Лайф05:27
Михельсон заявил о сотрудничестве с «Газпромом» по «моржам и медведям»
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