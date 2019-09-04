Экономика
Finam.Ru«НОВАТЭК» и «Совкомфлот» создают СП по морской транспортировке
Основными задачами совместного предприятия станут организация строительства и эксплуатации судов-газовозов арктического класса в соответствии с наилучшими стандартами морской отрасли для оптимального обеспечения транспортировки продукции будущих проектов "НОВАТЭКа" в Арктической зоне Российской Федерации, включая проект "Арктик СПГ 2".
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«Новатэк» и «Совкомфлот» создают СП для проводки судов с будущих СПГ-проектов
Будущее России. Национальные проектывчера в 20:47
НОВАТЭК и Совкомфлот создают СП по строительству 17 газовозов для «Арктик СПГ 2»
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:55, Вашингтон
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