Общество

Piter.tvPiter.tvНОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Российские верфи не успеют к срокам создать все необходимые суда. НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом. В компании попросили президента РФ разрешить им заказать за границей нехватающий транспорт.
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с чего всё началось

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
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Общество

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Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
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Глава государства в ходе большой пресс-конференции заявил, что переговоры о продлении договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продолжаются.
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Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году

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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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