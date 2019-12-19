Общество
Piter.tvНОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Российские верфи не успеют к срокам создать все необходимые суда. НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом. В компании попросили президента РФ разрешить им заказать за границей нехватающий транспорт.
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с чего всё началось
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.Коммерсантъвчера в 18:18
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Общество
Путин призвал «не трогать» модель здравоохранения
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что существующую модель здравоохранения менять не стоит, хотя в ней и и остаются проблемы.
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Политика
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Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
Армия и оружие
Украинскую армию начали готовить к штурму банков и торговых центров
Начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев заявил, что батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях.
Политика
Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся
Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Спорт
Путин рассказал о допинге в фигурном катании
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение WADA отстранить Россию от международных соревнований, а частности от участия в турнирах по фигурному катанию.
Политика
Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно
По мнению президента пересматривать нацпроекты не нужно: - Персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать, - сказал Путин.
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Политика
Путин заявил о готовности продлить договор СНВ-3
Глава государства в ходе большой пресс-конференции заявил, что переговоры о продлении договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продолжаются.
Фигурное катание
Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике
Финансы
Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году
Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
Политика
Путин назвал патриотизм единственной современной идеологией
Идеология в современном демократическом обществе может быть только одна – патриотизм, и он должен быть деполитизирован.
Футбол
Сборная России сохранила 38 место в мировом рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу заняла 38 место в рейтинге ФИФА.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Армия и оружие
США завладели частотами С-400 в Сирии
США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Религия
Жителям России запретили шить и ругать детей
Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
Политика
The Economist назвал Узбекистан страной года
Журнал The Economist в своей ежегодной номинации "страна года" назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря проведенным реформам.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Общество
Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках
Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Политика
Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора
В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Экономика
РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Россия и Белоруссия договорились о схеме компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли в 2019-2024 годах.
Политика
Путин признал, что Россия гордится советским прошлым
Россия гордится советским прошлым, заявил президент страны Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Гаджеты
Huawei P40 с новыми сервисами Huawei представят в марте 2020
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Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.