Экономика
КоммерсантъНОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
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Авто
Названы самые популярные в России «трехлетние» автомобили
Энергетика
«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа
Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа могут составить порядка 2% ВВП или $2 млрд.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Футбол
«Ювентус» победил «Сампдорию» в чемпионате Италии
Туринский "Ювентус" переиграл "Сампдорию" в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Хоккей
Кожевников заявил, что Зайцев «не мужик»
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Экономика
Россиянам пообещали рост пенсий
Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.
Происшествия
В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
Общество
В России официально ввели электронные трудовые книжки
Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
Армия и оружие
Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути
Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Религия
Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Происшествия
В Хабаровском крае эвакуировали детсады из-за сообщений о минировании
Происшествия
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Гаджеты
Redmi K30 Pro мало отличается от Redmi K30 5G
Инсайдер утверждает, что Redmi K30 Pro будет отличаться только однокристальной системой Snapdragon 865 и наличием версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти.
Здоровье
Госдума расширила федеральный перечень редких заболеваний
Федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из бюджета РФ, будет расширен.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
Как сказал Алан в тот день, если в команде "Новых горизонтов" кто-то был атеистом до этого происшествия, то в этот момент они, возможно, обратились в какую-либо веру.
Музыка
Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет
Экономика
Utair заявила об очередной отсрочке выплаты процентов по кредитам
В середине ноября глава Сбербанка (Utair должна банку 17,4 млрд руб.) Герман Греф заявил, что не имеет намерения обанкротить авиакомпанию.
Общество
Раскрыта причина введения 120-тысячных штрафов для работающих пенсионеров
Введение крупных денежных штрафов для работающих пенсионеров в РФ не обусловлено необходимостью «залатать дыры» в бюджете за счет пожилых граждан, а имеет совсем иные причины.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.
Футбол
Доходы РФС в 2020 году превысят 7 млрд рублей
«Коммерческие доходы вырастут по сравнению с 2019 годом до 4,7 млрд, а в целом доходы РФС будут выше 7 млрд рублей», — приводит его слова «РИА Новости».