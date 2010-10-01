Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

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Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
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Авто

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