Общество
КоммерсантъНОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Речь идет о дополнительном заказе: компания по-прежнему намерена построить 15 газовозов на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) для проекта «Арктик СПГ 2».
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с чего всё началось
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.Коммерсантъвчера в 18:18
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