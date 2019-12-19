Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.

с чего всё началось

Речь идет о дополнительном заказе: компания по-прежнему намерена построить 15 газовозов на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) для проекта «Арктик СПГ 2».

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