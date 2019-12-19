Общество
КоммерсантъНОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
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Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа
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Новая встреча по газу России, ЕС и Украины пройдёт в Берлине
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Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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Релиз Warcraft III: Reforged состоится 29 января
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В полиции США сообщили об инциденте в резиденции Трампа во Флориде
Полиция начала расследование в связи с инцидентом, произошедшим 18 октября в резиденции американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
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России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
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В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»
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