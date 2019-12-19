Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.

Игры Capcom официально убрала Denuvo из ремейка Resident Evil 2 Хакеры нашли способ обойти Denuvo практически сразу же после релиза ремейка, но Capcom не любит удалять DRM-защиту из своих игр даже после их взлома.

Политика Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа Бывший вице-президент США Джо Байден и большинство кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии поддержали голосование палаты представителей в поддержку импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Политика Новая встреча по газу России, ЕС и Украины пройдёт в Берлине «Следущий раунд трёхсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года состоится в четверг, 19 декабря, в Берлине», — говорится в сообщении.

Футбол Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией» Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.

Экономика ОСАГО растет не так, как хотели бы страховщики Всего за 11 месяцев страховщики собрали по ОСАГО 198,3 млрд руб. (падение показателя в сравнении с сопоставимым периодом на 3,9%), выплатили по убыткам 136,4 млрд руб. (рост на 5,4%).