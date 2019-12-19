Общество
КоммерсантъНОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
НОВАТЭК просит Путина о строительстве 10 танкеров на зарубежных верфях: СМИ
Центр энергетической экспертизы02:35
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа
В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили баннеры
Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Футбол
Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Религия
Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца
Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Общество
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Общество
Инсайдеры раскрыли новогодние планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Инсайдеры рассказали, как проведут свои новогодние каникулы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которым пришлось много работать из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл.
Политика
Юмашев раскрыл роль Чубайса в выборе Путина преемником Ельцина
Политика
Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist
Британский журнал The Economist признал Узбекистан страной года в контексте либеральных реформ президента республики Шавката Мирзиёева.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Армия и оружие
Россия отказала военным судам других стран в заходе на Севморпуть
Отвечая на вопрос представителя Японии, как Россия отреагирует, если иностранные корабли будут ходить по Севморпути, он сказал: «На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет».
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Политика
Киев и Донбасс не смогли согласовать обмен пленными
Представители Донбасса и Киева не смогли договориться об обмене пленными в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщила представитель ЛНР в ТКГ Ольга Кобцева 18 декабря, передает «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Армия и оружие
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Политика
Драка депутатов Рады сорвала заседание аграрного комитета
Из-за потасовки нардепов заседание комитета Рады было сорвано.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.