Общество

КоммерсантъКоммерсантъНОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
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НДС не вернулся к рыбопромышленникам из исключительной экономической зоны

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Центр энергетической экспертизы02:35
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Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
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Общество

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Общество

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Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

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РБК вчера в 12:24
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
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Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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Юмашев раскрыл роль Чубайса в выборе Путина преемником Ельцина

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При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

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Из-за потасовки нардепов заседание комитета Рады было сорвано.
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В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
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Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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