Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.

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Общество СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

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Армия и оружие Россия отказала военным судам других стран в заходе на Севморпуть Отвечая на вопрос представителя Японии, как Россия отреагирует, если иностранные корабли будут ходить по Севморпути, он сказал: «На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет».

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Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.