Экономика
КоммерсантъНОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Политика
Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»
Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответила на сообщения о пустом аккаунте Чернышева
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала сообщения СМИ о том, что муж актрисы Петр Чернышев удалил фотографии из своего инстаграма и отписался от всех друзей.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
Авто
Составили топ-10 марок по продажам новых кроссоверов в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок лидеров по продажам кроссоверов и внедорожников в РФ.
Происшествия
В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов
Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Политика
Жириновский предложил изменить правила самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Армия и оружие
В Воронежской области развернули новейшие системы ПВО
Полк противовоздушной обороны под Воронежем перевооружили на новую версию зенитных ракетных комплексов «Фаворит», сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Авто
Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом
Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Авто
Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте
В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.
Наука
Квантовые компьютеры изучат червоточины: ученые делают первые шаги для этого
Ученые Google намерены выяснить природу таких необъяснимых физических явлений, как червоточины. Их связывают между собой пары черных дыр.
Общество
В ГД предложили ввести льготы на билеты в театр для многодетных семей
Депутат предлагает обязать все российские театры выделять ежемесячные квоты на реализацию программы, которую Юрков предложил условно назвать "Семья в театре".
Происшествия
Двух россиян спасли с перевернувшейся лодки в Южной Корее
Береговая охрана Южной Кореи спасла двух россиян, которые перевернулись на рыбацкой лодке. Их доставили вертолетом в больницу.
Политика
Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
Сенатор Линдси Грэм сообщил, что заблокировал голосование Сената по резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома из опасения ухудшить отношения США и Турции.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Японии
Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей в женском одиночном катании на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Политика
Трамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Теннис
Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Хоккей
«Каролина» обыграла «Детройт», у Свечникова — передача
«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» — 0:2. Отличились Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.
Экономика
Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году
После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год).
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.