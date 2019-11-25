Экономика
КоммерсантъНОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
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Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Политика
Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации
Международный трибунал по провокации украинских военных судов в Керченском проливе созовет международная ассоциация «Таврида», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Происшествия
В Красноярске столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
Общество
В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения
Российский оператор связи МТС объявил о продаже своего украинского подразделения за $734 млн.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Общество
Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
В Черном море погибли 14 тыс. овец
Судно, перевозившее более 14 тыс. овец, перевернулось в Румынии.
Политика
WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над украинским «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.
Происшествия
Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Экономика
«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Общество
«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2
Сахалинская ГРЭС-2 была построена в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
Общество
«Автодор» сформировал пул подрядчиков для трассы Москва — Казань
Госкомпания «Автодор» сформировала основной пул подрядчиков для строительства скоростной трассы Москва — Казань, сообщил глава компании Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Музыка
В новом клипе лидера Rammstein появится Лобода
Светлана Лобода заявила, что недавно «проговорилась» по поводу отношений с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и отметила, что связана контрактом.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Общество
Названы профессии с самой высокой конкуренцией в России
Творческие профессии оказались одними из самых суровых в плане конкуренции, рассказали в понедельник, 25 ноября, эксперты из Академии труда и социальных отношений.
Происшествия
В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников
В кадетском корпусе Тувы семь воспитанников попали в больницу с отравлением.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
Космос
В РАН предложили заменить ракету для запуска обсерватории «Спектр-М»
Физический институт РАН (ФИАН) предлагает отправить в космос новую российскую астрофизическую обсерваторию "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") не на ракете-носителе "Ангара-А5М", а на более грузоподъемной "Ангаре-А5В", сообщила РИА Новости заместитель директора института Лариса Лихачева.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Футбол