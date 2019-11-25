Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

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Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
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НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

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