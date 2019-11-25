Экономика
КоммерсантъНОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
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Общество
Названы худшие и лучшие варианты завтрака
Космос
Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou
Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Теннис
Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса в шестой раз
Экономика
Россияне стали брать больше POS-кредитов, показало исследование
В январе – сентябре 2019 года россияне взяли в банках 6,65 млн POS-кредитов, что на 2,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Общество
Гороскоп на 24 ноября: жизнь Раков может стать предметом обсуждения
Предновогоднее время отлично подходит для того, чтобы уделить внимание таким вот полузабытым мечтам.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Происшествия
Завершено расследование по поводу бунта в омской колонии
На федеральном телеканале «Россия 24» в программе «Расследование Эдуарда Петрова» зрителям было представлено собственное расследование бунтов осужденных в различных колониях.
Политика
Жириновский предложил изменить пределы самообороны
Согласно проекту, текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от насилия, угрозы его применения или для защиты имущества, не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.
Политика
Глава ВМС США пригрозил уйти в отставку из-за спора с Трампом
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что необходимо остановить процедуру импичмента.
Фигурное катание
Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Происшествия
Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго
Более 20 человек погибли в результате крушения авиалайнера в городе Гоме на востоке Демократической Республике Конго (ДРК).
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Экономика
Подорожание бытовой техники просят отложить на четыре года
Издание уточняет, что маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки вступает в силу с декабря этого года, а на остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья Японии, сообщило метеорологическое управление страны.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Происшествия
В ЕАО задержали священника по подозрению в растлении малолетних — источники
По информации из надёжных источников, в одном из райцентров Еврейской автономной области силовиками был задержан настоятель местного храма по подозрению в растлении малолетних.
Армия и оружие
50 лет назад США и СССР ратифицировали главный ядерный договор
50 лет назад США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного орудия.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Хоккей
«Каролина» обыграла «Детройт», у Свечникова — передача
«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ усутпил «Каролине» — 0:2. Отличились Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Гаджеты
Visionox показала скручивающийся дисплей для смартфонов
Китайская компания Visionox продемонстрировала ряд передовых разработок в области дисплеев для мобильных устройств — смартфонов и фаблетов, в том числе с гибкой конструкцией.