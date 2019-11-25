Экономика
КоммерсантъНОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
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Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Экономика
Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ
Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
Сенатор Линдси Грэм сообщил, что заблокировал голосование Сената по резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома из опасения ухудшить отношения США и Турции.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Политика
Медицинский спецназ из России прибыл в Сирию
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химической атаке в Сирии
Доклад о химической атаке в сирийском городе Дума могли подделать.
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Политика
Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»
Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.