Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
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с чего всё началось

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
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