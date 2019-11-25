Экономика
КоммерсантъНОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
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с чего всё началось
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».Коммерсантъвчера в 17:44
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«Новатэк» просит выделить 103,6 млрд рублей на проект крупнейшего СПГ-завода России
Комсомольская правда05:12
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