Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».

с чего всё началось

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

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