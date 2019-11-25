Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ". Только в бюджете-2022 предусмотрено выделение компании 41 млрд рублей.
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с чего всё началось

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Коммерсантъвчера в 17:44

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НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Коммерсантъвчера в 17:44

НОВАТЭК не получил бюджетных денег, но перевалка СПГ в Мурманске вошла в нацпроект

Би-порт02:00

СМИ: Новатэк не получил федеральных денег на терминал в Мурманске

Северпост02:16

«Коммерсантъ» узнал об обращении Михельсона к Путину из-за «Арктик СПГ-2»

РБК01:50

«Ъ»: «Новатэк» просит выделить 103,6 млрд рублей на строительство терминала «Утренний»

ТАСС02:02

«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Интерфакс02:29

Компанию богатейшего россиянина оставили ни с чем

Lenta.ru04:28
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Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
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Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го.
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Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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