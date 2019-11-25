Экономика
Интерфакс«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году
Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ". Только в бюджете-2022 предусмотрено выделение компании 41 млрд рублей.
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с чего всё началось
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».Коммерсантъвчера в 17:44
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Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB
Компания Xiaomi намеревается уже в скором времени выпустить дрель-шуруповерт.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Происшествия
После ДТП госпитализирован мэр Тулуна, его жена погибла
В результате ДТП был госпитализирован мэр иркутского Тулуна Юрий Карих.
Экономика
Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами начальства
В 2019 году средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в России возросла почти в полтора раза – до 3,28 млн долларов.
Общество
МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море
Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Наука
Наука опровергла: 6 мифов о здоровье, в которые мы верим
В этом году были опубликованы результаты мета-исследования, авторы которого изучили результаты экспериментов, оценивающих состояние здоровья более полумиллиона людей в течение нескольких десятилетий — и они с уверенностью говорят, вакцинация никак не влияет на риск развития аутизма.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
Большинство российских женщин, осужденных за убийство, защищались от домашнего насилия
В России 79 процентов женщин, которые были осуждены за умышленное убийство в 2016-2016 годах, защищались от домашнего насилия.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Снимок, на котором звезда "Моей прекрасной няни" запечатлена в ярком коралловом платье, размещен в "сториз" Instagram девушки.
Политика
Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»
Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
Общество
На новой подлодке «Петропавловск-Камчатский» подняли Андреевский флаг
В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Здоровье
Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D
Сокращение светового дня в осенне-зимний период ведет к уменьшению естественной выработки организмом витамина D. Это чревато проблемами со здоровьем, поэтому медики советуют обращать внимание на симптомы дефицита этого витамина.
Происшествия
В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка
По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Политика
Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений
Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
Религия
Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине
Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей
Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Гаджеты
Смартфон Realme X50 5G может конкурировать с Redmi K30
Предположительно, считают аналитики, Realme X50 5G будет напрямую конкурировать с Redmi K30 на мировом рынке мобильных устройств, причём это произойдёт в следующем году.
Общество
Превышения радиационного фона в Еврейской АО не выявлено
Общество
Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»
Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».