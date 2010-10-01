Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Как сообщили изданию информированные источники, он попросил выделит из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд рублей на строительство терминала "Утренний". В письме он указал, что без господдержки компания не сможет реализовать проект "Арктик СПГ-2" в установленные сроки — 2023 – 2025 годы.
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с чего всё началось

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Коммерсантъвчера в 17:44

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НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Коммерсантъвчера в 17:44

«Коммерсантъ» узнал об обращении Михельсона к Путину из-за «Арктик СПГ-2»

РБК01:50

«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Интерфакс02:29

Терминала СПГ на Камчатке не будет?

REGNUM01:07

НОВАТЭКУ отказали в финансировании для терминала на Камчатке

EastRussiaвчера в 22:41

НОВАТЭК просит 100 млрд рублей на строительство терминала «Утренний»

Будущее России. Национальные проекты01:58

НОВАТЭК не получил бюджетных денег, но перевалка СПГ в Мурманске вошла в нацпроект

Би-порт02:00
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Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Известия 23 ноября в 20:32
Политика

Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе

Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту — не уникальное решение.
РИА Новости вчера в 19:17
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
Известия вчера в 23:44
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Политика

Экс-мэр Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Бывший мэр города Горловка в самоправозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Коммерсантъ 00:44
Происшествия

Момент ДТП с участием украинского омбудсмена попал на видео

РИА Новости вчера в 18:21
Космос

Первое космическое государство попросит помощи у Маска и Безоса

Первое космическое государство под названием «Асгардия» (Asgardia) собирается попросить помощи у основателя SpaceX Илона Маска и главы Amazon Джеффа Безоса.
Профиль 23 ноября в 10:06
Общество

Ученые выявили опасность соевых продуктов

Проведя исследования продуктов и напитков из сои, французские ученые выяснили, что в сое высокий уровень фитоэстрогенов, с помощью которых меняется гормональный фон щитовидной железы, а в некоторых случаях возможно развитие рака.
Вести Подмосковья 02:47
Здоровье

Определены пять компонентов для здоровой и долгой жизни

Российские специалисты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.
Мойка78 23 ноября в 22:00
Общество

Генконсул Японии рассказал, что не удивился назначению на Сахалин

Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости признался, что испытал сложную гамму чувств при назначении на Сахалин, однако не было удивлен такому решению.
РИА Новости 02:08
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Общество

Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Российская газета 01:43
Экономика

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
РБК вчера в 23:00
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Экономика

Выплата спецдивидендов МТС делает акции еще более привлекательными

МТС остается классической дивидендной "фишкой" со стабильными финансовыми показателями, а выплата специальных дивидендов делает эту историю еще более привлекательной.
Finam.Ru 02:25
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Шоу-бизнес

Ротару споет на ностальгическом фестивале в Москве

Как стало известно несколько дней назад, певица больше не отказывается от выступлений в России — звезда приедет в страну в декабре, чтобы выступить на корпоративах и принять участие в популярном фестивале.
Пятый канал 22 ноября в 07:57
Финансы

Рубль незначительно повысился к доллару и евро

На начало торгов рубль повысился к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru 02:08
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Космос

Дату запуска «Прогресса МС-13» к МКС могут перенести

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дата запуска грузового космического корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции была перенесена с 6 декабря на 1 декабря.
REGNUM 02:08
Армия и оружие

Минобороны до конца 2021 года получит первые Ту-160М «с нуля»

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказывал, что первая партия новых Ту-160М начнет проходить испытания в конце 2020 года.
Утро.ru 02:11
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости вчера в 03:02
Фигурное катание

Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
ТАСС Спорт 23 ноября в 07:53
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда – на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:08
Авто

В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня 02:13
Здоровье

Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Live24 02:25
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