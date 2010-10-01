Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».

с чего всё началось

Как сообщили изданию информированные источники, он попросил выделит из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд рублей на строительство терминала "Утренний". В письме он указал, что без господдержки компания не сможет реализовать проект "Арктик СПГ-2" в установленные сроки — 2023 – 2025 годы.

«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

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