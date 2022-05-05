Интерфакс«НОВАТЭК» попросил сохранить листинг GDR на Лондонской бирже"НОВАТЭК" сообщает, что обращение глобальных депозитарных расписок (GDR) компании за пределами Российской Федерации в настоящий момент продолжается.Интерфакс"Новатэк" также подал заявление для продолжения обращения бумаг за рубежом, сообщили в компании.ТАСС16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов.КоммерсантъПозднее ЦБ РФ пояснил, что российские эмитенты обязаны принять меры для расторжения договоров до 5 мая 2022 года.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«НОВАТЭК» попросил сохранить листинг GDR на Лондонской биржеИнтерфакс11:34НОВАТЭК и «Магнит» направили в правительство заявки на обращение расписок за рубежомКоммерсантъ12:25"ПАО "Новатэк" направило заявление для продолжения обращения ценных бумаг компанииПРАЙМ11:52НОВАТЭК направил в правительство заявку на сохранение листинга за рубежомРБК Инвестиции13:37«Новатэк» подал заявку на продолжение обращения GDR за рубежомТАСС11:29«НОВАТЭК» подал заявление для продолжения обращения ГДР за пределами РФFinam.Ru11:29Показать ещёОценить5Поделиться