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«НОВАТЭК» попросил сохранить листинг GDR на Лондонской бирже

"НОВАТЭК" сообщает, что обращение глобальных депозитарных расписок (GDR) компании за пределами Российской Федерации в настоящий момент продолжается.
Интерфакс
"Новатэк" также подал заявление для продолжения обращения бумаг за рубежом, сообщили в компании.
ТАСС
16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов.
Коммерсантъ
Позднее ЦБ РФ пояснил, что российские эмитенты обязаны принять меры для расторжения договоров до 5 мая 2022 года.
ТАСС

Подробнее о событии

«НОВАТЭК» попросил сохранить листинг GDR на Лондонской бирже
Интерфакс11:34
НОВАТЭК и «Магнит» направили в правительство заявки на обращение расписок за рубежом
Коммерсантъ12:25
"ПАО "Новатэк" направило заявление для продолжения обращения ценных бумаг компании
ПРАЙМ11:52
НОВАТЭК направил в правительство заявку на сохранение листинга за рубежом
РБК Инвестиции13:37
«Новатэк» подал заявку на продолжение обращения GDR за рубежом
ТАСС11:29
«НОВАТЭК» подал заявление для продолжения обращения ГДР за пределами РФ
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