Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВНОВАТЭК предложил Путину строить газовозы за рубежом

НОВАТЭК планирует строительство 10 газовозов Arc7 на зарубежных верфях до 2023 – 2024 годов. Как сообщает "Коммерсантъ", глава компании Леонид Михельсон направил соответствующее письмо с просьбой президенту России Владимиру Путину. Суда планируется создать для проекта "Арктик СПГ-2".
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

«Новатэк» планирует строить газовозы за границей

ГЛАС.RU03:57

СМИ: Михельсон попросил у Путина разрешения строить газовозы за границей

News.ru03:29

«НОВАТЭК» попросил Путина разрешить заказать десять газовозов на зарубежных верфях

Интерфакс02:05

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Piter.tv03:12

СМИ узнали о письме Михельсона Путину по покупке газовозов за рубежом

РБК02:14

«Ъ»: «Новатэк» хочет строить газовозы за границей

ТАСС03:24

НДС не вернулся к рыбопромышленникам из исключительной экономической зоны

Коммерсантъвчера в 18:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в Москве

Сегодня, 19 декабря, в столице России стартовала большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина.
Московский комсомолец Кузбасс 04:10
Политика

Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии

Президент РФ Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии.
ТАСС 06:53
Происшествия

Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Цакунов

Бывший управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по уголовному делу о мошенничестве, обвиняемым в рамках которого проходит основатель фонда Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс 06:57
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Общество

На Чукотке заработала плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

Газета.Ru 05:34
Политика

Путин допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не против внесения изменений в Конституцию и отмены принципа двух сроков подряд для главы государства.
Рамблер 06:20
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Политика

Рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным

Уровень одобрения действий украинского президента Владимира Зеленского вырос после нормандского саммита и встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование социологической группой "Рейтинг".
Газета.Ru 04:57
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном

Смартфон Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi признан мощнейшей в мире среднеуровневой моделью.
OAnews вчера в 07:28
Футбол

Михаил Кержаков: «Каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы»

Матч ТВ 06:32
Происшествия

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 01:27
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Lenta.ru 05:24
Авто

Названа стоимость Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S в России

Mercedes-AMG A45 S оценивается в 4,49 млн рублей, а Mercedes-AMG CLA 45 S будет стоить 4,59 млн рублей.
SpeedMe 02:52
Происшествия

C разбившего Rolls-Royce на «Ладе» россиянина списали долги

Авторамблер 05:40
Политика

Путин ответил, считает ли себя исторической личностью

Корреспондент «Комсомольской правды» на большой пресс-конференции президента России задал вопрос о том, считает ли Владимир Путин себя исторической личностью.
ПолитРоссия 07:24
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Политика

Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 05:25
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости 06:33
Происшествия

Адвокат: уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова

В четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова.
ТАСС 06:53
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня вчера в 04:46
Происшествия

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
РБК вчера в 14:01
Происшествия

В Бразилии мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки

Политическая Экспертиза 02:11
Футбол

Агент Сантоса: ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса

Ранее президент Васко да Гама Алешандре Кампелло заявил, что клуб не намерен продлевать аренду хавбека Лукаса Сантоса в ЦСКА, но не будет возражать против его полноценного перехода в российский клуб.
Советский спорт 07:28
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Как сообщает ToDay News Ufa, в группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Инстаграм был размещен гневный пост с фотографиями журналистов, которые буквально преследуют семью актрисы ради "карьерных амбиций".
Уфимские Заметки вчера в 16:13
Футбол

Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» начнёт играть в другой футбол

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями об игре сине-бело-голубых.
Чемпионат 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное