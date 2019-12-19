Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.

с чего всё началось

НОВАТЭК планирует строительство 10 газовозов Arc7 на зарубежных верфях до 2023 – 2024 годов. Как сообщает "Коммерсантъ", глава компании Леонид Михельсон направил соответствующее письмо с просьбой президенту России Владимиру Путину. Суда планируется создать для проекта "Арктик СПГ-2".

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