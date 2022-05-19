Компания НОВАТЭК пока не меняет планы по срокам ввода завода «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), однако испытывает сложности из-за санкций, введенных после начала военной операции РФ на Украине.
«Первая линия практически полностью построена, ещё надо две-три линии. Большие сложности возникают сегодня с введением санкций, большие сложности. И не только сложности санкционные по самим услугам и продукции, много сложностей логистических», - сказал он.
После введения санкций на фоне военной операции России на Украине компания заявляла о планах передать долю банка ВЭБ.РФ в проектном финансировании завода «Арктик СПГ-2» на Ямале в пользу Газпромбанка, а также замораживает работы по остальным проектам.
Поставки тяжелого вооружения Киеву бессмысленны и опасны, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад.
Украина могла бы остаться «в том виде, в котором была» при условии федерализации и полном соблюдении языковых, культурных, образовательных и других прав национальных общин, однако они были нарушены, заявил «РИА Новости» постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Минимум пять компаний Китая могут перестать строить модули для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» до конца мая, уведомляет 22 мая издание South China Morning Post со ссылкой на источник.