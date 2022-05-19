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НОВАТЭК сохранил планы по срокам строительства «Арктик СПГ-2» на Ямале

Компания НОВАТЭК пока не меняет планы по срокам ввода завода «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), однако испытывает сложности из-за санкций, введенных после начала военной операции РФ на Украине.
Коммерсантъ Екатеринбург
«Первая линия практически полностью построена, ещё надо две-три линии. Большие сложности возникают сегодня с введением санкций, большие сложности. И не только сложности санкционные по самим услугам и продукции, много сложностей логистических», - сказал он.
Северпост
Уже построена первая очередь завода, который после выхода на проектную мощность будет производить почти 20 миллионов тонн сжиженного природного газа в год.
Ямал-Медиа
После введения санкций на фоне военной операции России на Украине компания заявляла о планах передать долю банка ВЭБ.РФ в проектном финансировании завода «Арктик СПГ-2» на Ямале в пользу Газпромбанка, а также замораживает работы по остальным проектам.
Коммерсантъ Екатеринбург

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