Экономика
РБКНОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»
Ранее компания анонсировала планы сдать первую линию строительства уже в 2022 году. Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Политика
Путин объявил о запуске ипотеки под два процента годовых
«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых», — цитирует Путина агентство.
Lenta.ru 04:03
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Политика
Токио будет управлять ракетами, размещенными США в Японии, заявил Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет осуществляться Токио.
РИА Новости 06:01
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Транспорт
В Москве появились парконы с предупреждающими надписями для водителей
Московские мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений теперь имеют предупреждающие надписи для водителей, таких машин будет порядка 200, сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Егор Чернов.
РИА Новости 04:50
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Известия 02 сентября в 05:52
Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Армия и оружие
Появление американских войск в Польше объяснили политикой России
Lenta.ru вчера в 18:04
Спорт
Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году
Глава Приморья Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр 2036 года.
ТАСС 03:14
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Политика
Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ процитировал знаменитое стихотворение Федора Тютчева про Россию, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:01
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Политика
Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с G7
Российский лидер Владимир Путин завил, что Россия открыта к диалогу с G7. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:34
Кино
Megogo начнет производство собственного контента вслед за конкурентами
Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента.
Sostav.ru 02:15
Политика
Владимир Путин сегодня посетит Тулун
Вести Иркутск 01 сентября в 23:32
Политика
В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским.
Ведомости вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов перед UFC 242
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов накануне поединка за чемпионский пояс UFC в легком весе.
Нева Спорт 06:19
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40