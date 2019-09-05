Экономика

РБКРБКНОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»

Ранее компания анонсировала планы сдать первую линию строительства уже в 2022 году. Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.
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с чего всё началось
Об этом НОВАТЭК
 сообщил 5 сентября 2019 г. в ходе торжественной церемонии подписания соответствующего протокола на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019).
Neftegaz.ru03:49

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НОВАТЭК принял инвестрешение по «Арктик СПГ-2»

Коммерсантъ08:18

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

Интерфаксвчера в 21:20

Принято окончательное инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ 2»

Finam.Ru02:10

Принято окончательное инвестиционное решение по «Арктик СПГ 2»

ПРАЙМ03:42

«Новатэк» сохранит за собой долю в «Арктик СПГ - 2» в 60%

ТАСС01:21

Японские инвесторы и «Новатэк» подписали документ по «Арктик СПГ - 2»

Вести.Ruвчера в 22:48

НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»

РБК05:04
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:55, Вашингтон
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Свободная Пресса вчера в 12:15
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В Донецке снова произошел взрыв

Lenta.ru 07:33
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Российская газета вчера в 22:00
Общество

ПТУ могут перестать подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года

«Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по устаревшим программам, не соответствующим запросам современного рынка труда, что не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям»,— сказано в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 10:30
Политика

Дичайший разгон: летчик Су-57 сравнил машину с Су-35С

Заслуженный летчик-испытатель и Герой России дал достаточно эмоциональное интервью телеканалу "Звезда", в котором не только сравнил истребитель с Су-35С, но и поделился впечатлениями от разгона.
Утро.ru 10:32
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Экономика

Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 03:38
Кино

Андрей Звягинцев снимет фильм о благополучном человеке

Афиша Daily 07:36
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В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
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Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
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Маркизио согласовал контракт с «Монако»

33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».
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С помощью нейросети Уилла Смита все-таки сняли в первой «Матрице»

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В Сеть попали личные данные 419 млн пользователей Facebook

Неизвестные выложили в Сеть персональные данные, в частности, номера телефонов 419 миллионов пользователей социальной сети Facebook.
RuNews24.ru 04:58
Экономика

ЦБ может оштрафовать Сбербанк за срыв срока подключения к СБП

Банк России может оштрафовать Сбербанк, если он присоединится к Системе быстрых платежей (СБП) после 1 октября - срока, установленного для всех системно значимых кредитных организаций.
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К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

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ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.
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Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
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По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
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Путин посетит космодром Восточный

Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов.
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Политика

Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
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МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии

Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
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Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун

В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
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Суд признал активиста Котова виновным по «дадинской» статье

Тверской суд Москвы выносит обвинительный приговор активисту Константину Котову по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов, передает корреспондент "Интерфакс".
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