с чего всё началось

Ранее компания анонсировала планы сдать первую линию строительства уже в 2022 году. Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Общество ПТУ могут перестать подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года «Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по устаревшим программам, не соответствующим запросам современного рынка труда, что не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям»,— сказано в сообщении ведомства.

Политика Дичайший разгон: летчик Су-57 сравнил машину с Су-35С Заслуженный летчик-испытатель и Герой России дал достаточно эмоциональное интервью телеканалу "Звезда", в котором не только сравнил истребитель с Су-35С, но и поделился впечатлениями от разгона.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Экономика Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских офицеров В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Футбол Маркизио согласовал контракт с «Монако» 33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».

Технологии В Сеть попали личные данные 419 млн пользователей Facebook Неизвестные выложили в Сеть персональные данные, в частности, номера телефонов 419 миллионов пользователей социальной сети Facebook.

Экономика ЦБ может оштрафовать Сбербанк за срыв срока подключения к СБП Банк России может оштрафовать Сбербанк, если он присоединится к Системе быстрых платежей (СБП) после 1 октября - срока, установленного для всех системно значимых кредитных организаций.

Политика К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.

Футбол ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.

Политика На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Политика Путин посетит космодром Восточный Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов.

Политика Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

Армия и оружие МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Культура Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.

Происшествия Суд признал активиста Котова виновным по «дадинской» статье Тверской суд Москвы выносит обвинительный приговор активисту Константину Котову по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов, передает корреспондент "Интерфакс".

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.