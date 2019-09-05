Экономика
РБКНОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»
Ранее компания анонсировала планы сдать первую линию строительства уже в 2022 году. Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.
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Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
RT на русском 05:41
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Экономика
В России вырастут цены на продукты из-за новых штрафов
Производители продуктов питания предупредили о возможном росте цен из-за новых штрафов.
9111.ru 03:50
Культура
Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун
В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Политика
ЕС приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и целого ряда овощей с Украины.
Expert.ru вчера в 15:24
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Театры
Министр культуры Пермского края ведет переписку с Теодором Курентзисом
Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края отправил письмо Теодору Курентзису, бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу минкульта.Г-н Торчинский предлагает адресату вступить в переговоры и дать необходимые гарантии проведения Дягилевского фестиваля.
Business Class (Пермь) 05:10
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Хоккей
Бюджет «Автомобилиста» на сезон составляет 2 миллиарда рублей
Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что бюджет команды на сезон составляет 2 миллиарда рублей.
Спорт-Экспресс 04:39
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество
Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь.
Газета.Ru 05:17
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Общество
На Остоженке археологи нашли старинную шахматную фигуру
От изразцов до древних монет: что еще нашли в Царицыне и Лефортове во время раскопок Ветхозаветные сюжеты и мифологические персонажи: археологи нашли фрагменты печных изразцов XVIII века Костяной слон, обнаруженный на Остоженке, — не первая старинная шахматная фигура, которую нашли во время раскопок или археологических наблюдений в столице.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:03
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости 03 сентября в 03:43
Недвижимость
Спрос на загородное жилье вырос на 9% за год
В настоящее время на подмосковной загородной «вторичке» в продаже находится 38 572 объекта, что на 29% меньше, чем было в начале осени прошлого года.
Интерфакс 05:31
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости 03 сентября в 22:23
Авто
Закамуфлированная Skoda Octavia RS попала в аварию
Новинка Skoda Octavia RS Combi попала в дорожно-транспортное происшествие при прохождении дорожных испытаний.
Somanyhorses 04:52
Музыка
Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открывается в Иркутске
C 4 по 13 сентября в Иркутске пройдет международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале».
Твой Иркутск вчера в 03:33