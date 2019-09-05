с чего всё началось

Ранее компания анонсировала планы сдать первую линию строительства уже в 2022 году. Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Политика Путин предостерег Киев от преследования оппозиции "Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.

Происшествия Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Экономика Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября (сроку, до которого должны подключиться к СБП системно значимые банки), заявил 5 сентября глава банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.

Экономика Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю «Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.

Футбол Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака» Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.

Происшествия Николай Ляскин оштрафован на 20 тысяч рублей за акцию 31 августа Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы участвовать в этой акции, Соловьеву назначили 20 суток ареста, Гальперину - 30 суток.

Здоровье ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Культура Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса» Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.

Политика Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

Политика МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.

Происшествия В Донецке снова произошел взрыв 4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.

Политика Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.

Политика Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко "Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.

Политика Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".