Экономика
РБКНОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»
Ранее компания анонсировала планы сдать первую линию строительства уже в 2022 году. Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.
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с чего всё началось
Об этом НОВАТЭК сообщил 5 сентября 2019 г. в ходе торжественной церемонии подписания соответствующего протокола на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019).Neftegaz.ru03:49
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Кино
Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова
Российская газета 08:47
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия
Прогулочный катер затонул у берегов Крыма
Известия 08:14
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика
В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском 07:36
Политика
Путин предостерег Киев от преследования оппозиции
"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
Российская газета 06:56
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Общество
Жена Кокорина ждет досрочного освобождения мужа на курорте
Жена Кокорина ждет УДО мужа на море.
Вести.Ru 08:15
Происшествия
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Экономика
Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф
Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября (сроку, до которого должны подключиться к СБП системно значимые банки), заявил 5 сентября глава банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
REGNUM 01:27
Экономика
Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
URA.Ru вчера в 09:00
Авто
7 причин, почему задний привод до сих пор не вымер
За рулем 08:01
Футбол
Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.
RT на русском 08:23
Происшествия
Николай Ляскин оштрафован на 20 тысяч рублей за акцию 31 августа
Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы участвовать в этой акции, Соловьеву назначили 20 суток ареста, Гальперину - 30 суток.
Интерфакс 04:48
Здоровье
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Культура
Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»
Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Политика
Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
RT на русском вчера в 14:50
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
Российская газета 04:35
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Футбол
Сын двукратного чемпиона мира скончался от сердечного приступа
Sportbox.RU 03:22
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко
"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
РИА Новости 07:46
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Политика
Киев предлагает вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев предложил вернуть Россию к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 14:27