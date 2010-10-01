Экономика
КоммерсантъНОВАТЭК увидел в регуляторных изменениях угрозу своей независимости
НОВАТЭК увидел в регуляторных изменениях угрозу своей независимости При проведении регуляторной гильотины ФАС предлагает радикальные изменения, которые включают отмену доступа независимых производителей газа к газотранспортной системе «Газпрома».
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Политика
Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа
Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Гаджеты
Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
Усик в стихах ответил оскорбившему его военному
Экономика
Сдача кредита: в продуктовом магазине можно будет взять заем
Общая выгода В 2020 году Сбербанк первым среди российских кредитных организаций планирует запустить сервис по оформлению страховки, выдаче потребительских займов и выпуску новых банковских карт на кассах магазинов в сельской местности.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Здоровье
Диетолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Вообще, рафинированного сахара в природе не существует. Если человек от него откажется, то через пару дней он почувствует себя лучше.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Политика
В Крыму отреагировали на заявление украинского политика о полуострове
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.
Общество
Неизвестные выставили на продажу данные 1,2 млн клиентов микрозаймов
В объявлении говорится, что покупатель может оценить базу по «пробнику», который содержит около 800 записей с указанием полного имени, номера телефона, адреса электронной почты, даты рождения и паспортных данных россиян.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Энергетика
EIA: РФ заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Второе место по объему поставляемых в США нефти и нефтепродуктов в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику.
Футбол
«Ливерпуль» выставил на игру Кубка Англии самый юный состав в истории
"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Здоровье
На деснах итальянки выросли волосы
Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Общество
Глава минздрава Приморья покидает пост
Министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко покидает пост по собственному желанию.
Хоккей
Гол и два паса Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто»
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто Мэйпл Ливз".
Наука
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
Политика
Лавров прибыл на Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки
Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.
Армия и оружие
Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.