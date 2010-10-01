Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНОВАТЭК увидел в регуляторных изменениях угрозу своей независимости

2 фото
НОВАТЭК увидел в регуляторных изменениях угрозу своей независимости При проведении регуляторной гильотины ФАС предлагает радикальные изменения, которые включают отмену доступа независимых производителей газа к газотранспортной системе «Газпрома».
Читать в источнике
Комментировать
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta 09:58
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 12:13
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском 19:55
Гаджеты

Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года

Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
iXBT.com вчера в 00:50
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Общество

Усик в стихах ответил оскорбившему его военному

Газета.Ru 20:05
Экономика

Сдача кредита: в продуктовом магазине можно будет взять заем

Общая выгода В 2020 году Сбербанк первым среди российских кредитных организаций планирует запустить сервис по оформлению страховки, выдаче потребительских займов и выпуску новых банковских карт на кассах магазинов в сельской местности.
Известия 16:01
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости 22:45
Здоровье

Диетолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье

Вообще, рафинированного сахара в природе не существует. Если человек от него откажется, то через пару дней он почувствует себя лучше.
Вечерний курьер вчера в 02:31
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

РИА Новости 12:05
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости 14:32
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Политика

В Крыму отреагировали на заявление украинского политика о полуострове

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.
RT на русском 13:21
Общество

Неизвестные выставили на продажу данные 1,2 млн клиентов микрозаймов

В объявлении говорится, что покупатель может оценить базу по «пробнику», который содержит около 800 записей с указанием полного имени, номера телефона, адреса электронной почты, даты рождения и паспортных данных россиян.
REGNUM 22:59
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Энергетика

EIA: РФ заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

Второе место по объему поставляемых в США нефти и нефтепродуктов в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику.
REGNUM 18:27
Футбол

«Ливерпуль» выставил на игру Кубка Англии самый юный состав в истории

"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
Газета.Ru 11:34
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru 17:09
Здоровье

На деснах итальянки выросли волосы

Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
РИА Новости 22:59
Происшествия

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Российская газета 13:04
Общество

Глава минздрава Приморья покидает пост

Министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко покидает пост по собственному желанию.
Коммерсантъ 21:59
Хоккей

Гол и два паса Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто Мэйпл Ливз".
Вести.Ru 22:22
Наука

Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
ФАН 19:53
Политика

Лавров прибыл на Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки

Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.
REGNUM 22:12
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии

ГЛАС.RU вчера в 12:36
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное