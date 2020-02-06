Экономика

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НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
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с чего всё началось

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов. Такое право было у НПФ до акционирования.
Коммерсантъ05 февраля в 17:49

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НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

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Негосударственные пенсионные фонды захотели собирать взносы с пенсий россиян

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
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