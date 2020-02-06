Экономика

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НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
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с чего всё началось

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов. Такое право было у НПФ до акционирования.
Коммерсантъ05 февраля в 17:49

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Пенсионные фонды хотят собирать взносы со своих клиентов

News.ru02:45

Хочешь к нам — плати. НПФ намерены брать плату с клиентов «на развитие»

Красная весна02:12

НПФ хотят вернуть право взимать плату с взносов клиентов

Саминвестор06 февраля в 02:23

Негосударственные пенсионные фонды захотели собирать взносы с пенсий россиян

URA.Ruвчера в 00:37

Пенсионные фонды начнут собирать деньги у россиян

Инвест-Форсайт06 февраля в 07:00

Гарантии и льготы: чего ждать от накопительного страхования жизни?

Профильвчера в 06:20

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

Коммерсантъ05 февраля в 17:49
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Экономика

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Здоровье

Врач назвал опасные болезни, о которых предупреждает боль в плече

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Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Число жертв нападения военного в Таиланде выросло до 17

Военнослужащий устроил стрельбу на северо-востоке Таиланда. Он транслировал происходящее в сеть. О мотивах мужчины ничего не известно.
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Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи более часа вели переговоры один на один.
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Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Коммерсантъ вчера в 19:53
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