Частные пенсионные фонды считают, что в законодательство необходимо вернуть положение, позволяющие им взимать с вкладчиков — граждан или компаний, уплачивающих пенсионные взносы в фонд,— целевые взносы, которые будут направляться в капитал на покрытие административных расходов, а также на формирование страхового резерва.

с чего всё началось

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