Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов. Такое право было у НПФ до акционирования.
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с чего всё началось

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

Частные пенсионные фонды считают, что в законодательство необходимо вернуть положение, позволяющие им взимать с вкладчиков — граждан или компаний, уплачивающих пенсионные взносы в фонд,— целевые взносы, которые будут направляться в капитал на покрытие административных расходов, а также на формирование страхового резерва.
Коммерсантъ05 февраля в 17:49

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НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

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