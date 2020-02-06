Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
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с чего всё началось

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов. Такое право было у НПФ до акционирования.
Коммерсантъ05 февраля в 17:49

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НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

Коммерсантъ05 февраля в 17:49

Негосударственные пенсионные фонды захотели собирать взносы с пенсий россиян

URA.Ruвчера в 00:37

Пенсионные фонды хотят собирать взносы со своих клиентов

News.ru02:45

НПФ хотят вернуть право взимать плату с взносов клиентов

Саминвестор06 февраля в 02:23

Хочешь к нам — плати. НПФ намерены брать плату с клиентов «на развитие»

Красная весна02:12

Пенсионные фонды начнут собирать деньги у россиян

Инвест-Форсайт06 февраля в 07:00

Гарантии и льготы: чего ждать от накопительного страхования жизни?

Профильвчера в 06:20
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Армия и оружие

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Интерфакс 02:48
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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
Интермонитор.ру 05 февраля в 08:47
Технологии

Samsung объяснил блокировку смарт-телевизоров

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке смарт-телевизоров на территории РФ.
Newsler.ru вчера в 06:15
Культура

Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

Российская газета вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева занимается музыкой с внуками Валентина Юдашкина

Первые уроки музыки с Аллой Пугачевой — отметила супруга модельера Марина Юдашкина.
Летидор вчера в 06:00
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания вчера в 11:26
Политика

Посол отметил перспективы сотрудничества России и ДРК в энергетике

Форум Россия-Африка в Сочи открыл новые перспективы российско-конголезского сотрудничества в электроэнергетике, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и цифровых технологиях, заявил РИА Новости посол РФ в Демократической республике Конго Алексей Сентебов.
РИА Новости 03:19
Фигурное катание

Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов

Японская фигуристка Рика Кихира стала лучшей в короткой программе на чемпионате четырех континентов (ЧЧК).
МК-Спорт 06 февраля в 09:32
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости 06 февраля в 21:20
Общество

Американец умер от коронавируса в Ухане

Гражданин США скончался в китайском Ухане от вызванной новым видом коронавируса пневмонии, став первым американцем, не сумевшим победить болезнь.
Известия 00:40
Политика

Лукашенко не стал общаться с прессой по итогам переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после завершения переговоров не стал общаться с прессой и спешно улетел в Минск.
REGNUM вчера в 14:14
Футбол

Форвард «Арсенала» Тудорие отдан в аренду в румынский «Волунтари»

Нападающий тульского «Арсенала» Александру Тудорие продолжит карьеру в румынском «Волунтари».
ProstoProSport 03:04
Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Мой Брянск вчера в 10:32
Экономика

Дерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина

Кстати, в ЦБ пообещали, что будут и дальше снижать ключевую ставку.
Комсомольская правда вчера в 07:36
Общество

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
РИА Новости вчера в 21:26
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
REGNUM вчера в 14:04
Общество

Волочкова ответила на слова об отсутствии красивых мужчин в России

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление дизайнера Жан-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России.
iReactor вчера в 18:20
Здоровье

Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Вечерняя Москва 01:03
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Армия и оружие

Шойгу показали новые разработки ЦНИИ инженерных войск Минобороны

В ЦНИИ ИВ министр изучил перспективные разработки, ознакомился с устройством, с помощью которого средства инженерной разведки смогут отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, и малогабаритной взрыво-зажигательной миной.
ФАН вчера в 08:28
Политика

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Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 06 февраля в 14:08
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Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
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Культура

Российская певица выступит на церемонии «Оскар»

Gazeta.SPb вчера в 19:02
Общество

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
REGNUM вчера в 20:29
Общество

Кабмин одобрил повышение возраста ректоров до 70 лет

Правительство РФ одобрило проект федерального закона о повышении предельного возраста для руководителей и заместителей руководителей вузов с 65 до 70 лет.
News.ru 02:41
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